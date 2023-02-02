إسرائيل تعلن الاتفاق مع السودان على إبرام «معاهدة سلام»

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، مساء الخميس، أن الكيان الإسرائيلي والسودان اتّفقا على العمل في سبيل «توقيع معاهدة سلام»، وذلك في أعقاب عودته من زيارة رسمية للخرطوم هي الأولى لوزير خارجية إسرائيلي.

وقال كوهين للصحافيين لدى عودته إلى مطار تل أبيب «يسعدني أن أبلغكم أنّه في إطار الزيارة اتّفقنا على توقيع معاهدة سلام بين السودان وإسرائيل» بعد أن يتمّ تشكيل حكومة مدنية في الخرطوم، بحسب وكالة «فرانس برس».

- اتفاق بين إسرائيل والسودان بشأن استكمال تطبيع العلاقات

وفي وقت سابق اليوم أعلنت الخرطوم عن الاتفاق بشأن استكمال تطبيع العلاقات بين البلدين خلال الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين للسودان.

وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، إنه خلال هذه الزيارة التي استمرت لبضع ساعات، وهي الأولى لوزير خارجية إسرائيلي إلى الخرطوم، «تمّ الاتفاق على المضي قدمًا في سبيل تطبيع علاقات البلدين».