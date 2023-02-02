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بوتين: روسيا مهددة مجددا بدبابات ألمانية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 02 فبراير 2023, 05:31 مساء
بوتين: روسيا مهددة مجددا بدبابات ألمانية
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. (أرشيفية: الإنترنت)
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قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن بلاده «مهددة مجددا بدبابات ألمانية»، في إشارة إلى مدرعات «ليوبارد-2» التي تعهدت برلين تزويد كييف بها للتصدي للغزو الروسي الذي قارنه الرئيس الروسي  مجددا بـ«الحرب ضد هتلر».

وفي احتفال بمناسبة الذكرى الثمانين لانتصار الاتحاد السوفياتي على الجيش الألماني في ستالينغراد، أوضح بوتين: «هذا أمر لا يصدق لكنه حقيقي. نحن مهددون مجددا بدبابات ليوبارد ألمانية»، مؤكدا في الوقت نفسه أن روسيا قادرة على الرد على الدول التي تهددها، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس».

موسكو: الأوروبيون يسعون لتدميرنا
قبل ذلك، اتهمت موسكو أوروبا بالسعي إلى تدمير روسيا وشبهتها بالنازيين، في وقت وصلت فيه رئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين إلى كييف لعقد قمة حول أوكرانيا.

وأعلنت فون دير لاين في مؤتمر صحفي مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على موسكو في الذكرى الأول لبدء غزو أوكرانيا، مشيرة إلى أن روسيا تخسر 160 مليون يورو يوميا بسبب تحديد سقف لسعر نفطها.

تصريحات متبادلة بين لافروف وفون دير لاين
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الأوروبيين يسعون إلى حل نهائي للمسألة الروسية، متهما خصوصا فون دير لاين.

وأضاف لافروف أنها أعلنت أن نتيجة الحرب يجب أن تكون هزيمة روسيا، بحيث لا تتعافى لعقود، متسائلا «أليست هذه عنصرية ونازية ومحاولة لحل المسألة الروسية؟، فهذا يشبه الحل النهائي للمسألة اليهودية»، المحرقة التي دبرها النازيون.

وأوضح أن الغرب «لا يستخدم غرف غاز لكنهم يفعل كل شيء حتى تتوقف روسيا عن الوجود كقوة».

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