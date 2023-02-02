موسكو عن أعضاء الاتحاد الأوروبي: نازيون يريدون تدميرنا

القاهرة - بوابة الوسط

اتهمت موسكو أوروبا بالسعي إلى تدمير روسيا وشبهتها بالنازيين، بينما وصلت رئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين إلى كييف لعقد قمة حول أوكرانيا.

وتحتفل السلطات الروسية أيضا وسط ضجة كبيرة اليوم الخميس بالذكرى الثمانين لانتصارها في معركة ستالينغراد بينما يحاول الكرملين منذ عام تقديم هجومه على أوكرانيا على أنه يعادل محاربة الاتحاد السوفياتي ضد النازية، وفق وكالة «فرانس برس».

160 مليون يورو خسائر يومية لروسيا

وأعلنت فون دير لاين لأوكرانيا التي وصلت إلى كييف اليوم في مؤتمر صحفي مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على موسكو في الذكرى الأول لبدء غزو أوكرانيا، مشيرة إلى أن روسيا تخسر 160 مليون يورو يوميا بسبب تحديد سقف لسعر نفطها.

وأكدت فون دير لاين عند وصولها برفقة مفوضيها، الدعم الكامل من الاتحاد الأوروبي عشية قمة بين الاتحاد وأوكرانيا من المقرر عقدها الجمعة في العاصمة الأوكرانية بحضور رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل.

زيارة رابعة لرئيسة المفوضية الأوروبية إلى أوكرانيا

وكتبت في تغريدة على تويتر «من الجيد أن أعود إلى كييف للمرة الرابعة منذ الغزو الروسي وهذه المرة مع فريقي من المضيفين... نحن هنا معا لنظهر أن الاتحاد الأوروبي يقف بحزم مع أوكرانيا».

ويرافق فون دير لاين وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل و14 عضوا آخر من أعضاء هيئة المفوضين الأوروبيين الذين سيلتقون بزملائهم من الحكومة الأوكرانية.

وستلتقي المسؤولة الأوروبية أيضا الرئيس فولوديمير زيلينسكي. ووصفت المفوضية هذه الزيارة والقمة بأنها رمز قوي للالتزام الأوروبي دعم أوكرانيا في مواجهة روسيا.

وتسعى كييف إلى تسريع عملية انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، لكن هذا المسار سيكون طويلا بسبب الإصلاحات التي يصعب تنفيذها لا سيما بسبب الحرب.

هجوم من لافروف على أوروبا

وانتهز وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف فرصة إجراء مقابلة مع التلفزيون الروسي ليتهم الأوروبيين بالسعي إلى حل نهائي للمسألة الروسية، متهما خصوصا فون دير لاين.

وقال إنها أعلنت أن نتيجة الحرب يجب أن تكون هزيمة روسيا، بحيث لا تتعافى لعقود، متسائلا «أليست هذه عنصرية ونازية ومحاولة لحل المسألة الروسية؟، فهذا يشبه الحل النهائي للمسألة اليهودية»، المحرقة التي دبرها النازيون.

وأوضح أن الغرب «لا يستخدم غرف غاز لكنهم يفعل كل شيء حتى تتوقف روسيا عن الوجود كقوة».

بوتين يتذكر الأمجاد

ويتهم الرئيس فلاديمير بوتين أوكرانيا أولا بالنازية والغرب بالتواطؤ في تبرير غزوه منذ نحو عام. وتقول موسكو إنها تريد اجتثاث النازية في الدولة المجاورة مدرجة هجومها في إطار إرث الانتصار السوفيتي على النازيين خلال الحرب العالمية الثانية.

ويفترض أن يترأس بوتين احتفالات اليوم الخميس في الذكرى الثمانين للانتصار السوفيتي في معركة ستالينغراد.

بينما تتوقع كييف أن تشن موسكو هجوما واسعا في الذكرى الأولى للغزو، تابعت فرق الإنقاذ أعمال البحث فجر اليوم الخميس في كراماتورسك في شرق أوكرانيا للعثور على ناجين تحت أنقاض مبنى سكني دمرته ضربة روسية أدت إلى مقتل شخصين على الأقل.