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فضيحة فساد جديدة تهز البرلمان الأوروبي.. ورفع الحصانة عن نائبين

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 02 فبراير 2023, 12:52 مساء
فضيحة فساد جديدة تهز البرلمان الأوروبي.. ورفع الحصانة عن نائبين
البرلمان الأوروبي. (أرشيفية: الإنترنت)
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جرد البرلمان الأوروبي، الخميس، نائبين أوروبيين يحقق القضاء البلجيكي في اتهامات بتلقيهما رشى من قطر والمغرب، مما يتيح للمحققين إمكانية الاستماع إليهما.

وأعطى أعضاء البرلمان الأوروبي المجتمعون، في بروكسل في تصويت برفع الأيدي، الضوء الأخضر لرفع الحصانة عن النائب البلجيكي مارك تارابيلا، والمشرع الإيطالي أندريا كوتسولي. وينفي الرجلان، المستبعدان موقتا من كتلة الاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان الأوروبي، ارتكاب أي مخالفات. وصوت تاباريلا، الذي كان في القاعة، لرفع حصانته، برفع اليد، وفق وكالة «فرانس برس».

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