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إيران تحمل «إسرائيل» مسؤولية «هجوم أصفهان» وتتوعد بالرد

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 02 فبراير 2023, 12:15 مساء
إيران تحمل «إسرائيل» مسؤولية «هجوم أصفهان» وتتوعد بالرد
امرأة تسير أمام لوحة جدارية في العاصمة الإيرانية طهران، 11 أكتوبر 2022. (أ ف ب)
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حملت إيران على لسان مندوبها لدى الأمم المتحدة عدوها اللدود «إسرائيل»، اليوم الخميس، «مسؤولية» هجوم بطائرات مسيرة على منشأة تابعة لوزارة الدفاع في الجمهورية الإسلامية الأسبوع الماضي بمحافظة أصفهان، وتوعدتها بالرد.

وقال السفير أمير سعيد إيرواني، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش، إن «التحقيقات الأولية تظهر أن النظام الصهيوني مسؤول عن الهجوم الإرهابي على المجمع التابع لوزارة الدفاع»، وذلك وفق ما نقلت وكالة أنباء «إيسنا». ولم يقدم إيرواني تفاصيل بشأن التحقيقات، لكنه ذكر تصريحات لمسؤولين إسرائيليين في الآونة الأخيرة، ولمّحوا فيها إلى احتمال استهداف بنى تحتية للجمهورية الإسلامية، وفق وكالة «فرانس برس».

ورأى المندوب الإيراني أنه على مجلس الأمن الدولي «إدانة التصريحات العدوانية للسلطات الصهيونية والطلب من هذا النظام التزام القوانين الدولية وإنهاء برامجه الخطرة ونشاطاته التدميرية في المنطقة».

استهداف مجمع عسكري في أصفهان
وأعلنت السلطات الإيرانية ليل السبت، «فشل» هجوم بطائرات مسيرة صغيرة استهدف «مجمعا عسكريا» تابعا لوزارة الدفاع في محافظة أصفهان وسط البلاد، وأشارت الى أن وسائط الدفاع الجوي دمرت إحداها، بينما انفجرت اثنتان أخريان وتسببتا في «أضرار طفيفة في سقف» أحد مباني هذا المجمع.

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ونقلت وسائل إعلام غربية عن مسؤولين أمنيين لم تسمهم، تأكيدهم أن «إسرائيل» هي التي تقف خلف العملية. وسبق لإيران أن اتهمت عدوها الإقليمي اللدود بالضلوع في عمليات مشابهة استهدفت منشآت عسكرية، أو عمليات تخريب واغتيال علماء طالت البرنامج النووي على مدى الأعوام الماضية.

إيران تحتفظ بحق الرد
وشدد إيرواني في رسالته على أن «إيران تحتفظ بحقها المشروع والمتأصل في الدفاع عن أمنها القومي والرد بحزم على أي تهديد أو مخالفة من النظام الصهيوني، أنى وأينما رأت ذلك ضروريا»، وفق ما أوردت «إيسنا».

ولم يوجه المسؤولون الإيرانيون رسميا وبشكل مباشر، اتهاما لأي دولة بالوقوف خلف الهجوم على المجمع الدفاعي، إلا أن وكالة «نور نيوز» اتهمت فصائل كردية معارضة للجمهورية الإسلامية وتتخذ من شمال العراق مقرا، بالضلوع في العملية لصالح جهاز أجنبي.

وأشارت الوكالة التي تعدّ مقربة من أوساط المجلس الأعلى للأمن القومي، إلى أن أجزاء من الطائرات المسيّرة المستخدمة «دخلت (...) إلى جانب مواد متفجرة، إلى إيران بمشاركة وتوجيهات الجماعات الكردية المناهضة للثورة المتمركزة في إقليم كردستان العراق»، وأضافت أن ذلك جاء بناء على «أوامر جهاز أمن أجنبي»، قبل أن يجرى «تجميع الأجزاء والمواد المذكورة أعلاه في ورشة مجهزة باستخدام قوات مدربة».

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