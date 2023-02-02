لافروف يتهم الغرب بالسعي إلى إنهاء «المسألة الروسية»

القاهرة - بوابة الوسط

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الدول الغربية، الخميس، بدعم أوكرانيا لإنهاء «المسألة الروسية»، مسميا خصوصا رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، التي تزور كييف.

وقال لافروف في مقابلة تليفزيونية إنّ فون دير لايين: «أعلنت أن الحرب يجب أن تفضي إلى هزيمة روسيا، هزيمة لن تتعافى منها لعقود»، وأضاف: «أليست هذه عنصرية ونازية ومحاولة لإنهاء المسألة الروسية؟»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

- فون دير لايين تصل كييف

فون دير لايين في كييف

وفي وقت سابق، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا لدى وصولها إلى كييف مع فريق من المفوضين الأوروبيين، عشية انعقاد قمة أوروبية أوكرانية في عاصمة البلد الذي يشهد حربا منذ سنة تقريبا.

وقالت فون دير لايين على حسابها على «تويتر»: «من الجيد أن أعود إلى كييف للمرة الرابعة منذ بدء الغزو الروسي، وهذه المرة مع فريقي من المفوضين»، مضيفة: «نحن هنا معًا لنؤكد وقوف الاتحاد الأوروبي بحزم إلى جانب أوكرانيا»، وفق ما نقلت عنها الوكالة الرابعة.