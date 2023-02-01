فون دير لايين تشيد بالمحادثات مع لندن بشأن ضوابط الحدود في أيرلندا الشمالية

القاهرة - بوابة الوسط

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأربعاء إن المحادثات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن الحدود ما بعد بريكست في إيرلندا الشمالية «بناءة للغاية».

وصرحت فون دير لايين في مؤتمر صحفي في بروكسل «تعمل فرقنا معا لإيجاد حلول والتوصل إلى إطار عمل مشترك ... ستستمر المفاوضات حتى النهاية ... لكن المناقشات بناءة للغاية»، وفق «فرانس برس».

التفاوض على بريكست بين لندن وبروكسل

جرى التفاوض على البروتوكول الخاص بإيرلندا الشمالية تزامنا مع التفاوض على بريكست بين لندن وبروكسل، وقد أخذ الجانبان في الاعتبار ضرورة التوفيق بين إقامة حدود برية تفصل بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي متمثلا بجمهورية إيرلندا، ومراعاة مصالح الإيرلنديين الشماليين الذين يعملون يوميا في الأراضي الإيرلندية الجنوبية.

- وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس تتولى ملفات «بريكست» بعد استقالة فروست

- اليورو في أدنى مستوياته مقابل الاسترليني منذ التصويت على «بريكست»

ويهدف النص إلى الحفاظ على اتفاق السلام الذي أبرم في العام 1998وأنهى ثلاثة عقود من العنف والنزاع المسلح في المقاطعة البريطانية، وذلك عبر تجنب الوصول إلى حدود مادية وقيود جمركية بين جمهورية إيرلندا (عضو في الاتحاد الأوروبي) وإيرلندا الشمالية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على سلامة السوق الموحدة في الاتحاد الأوروبي.

القيود الجمركية على البضائع الآتية من بريطانيا

لكنّ الوحدويين الإيرلنديين الشماليين يرون أن القيود الجمركية على البضائع الآتية من بريطانيا تشكل تهديدا لمكانة إيرلندا الشمالية داخل المملكة المتحدة وبالتالي يقاطعون المؤسسات المحلية مطالبين بتغييرات عميقة في البروتوكول.

لكن النص لم ينفذّ بشكل كامل لأنه تم اعتماد فترات سماح على القيود الجمركية وتمديدها لمنتجات مثل اللحوم غير المجمدة أو الأدوية، لذلك فإن تطبيقه كاملا ينذر بأن الصعوبات ستزداد سوءا.