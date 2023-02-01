موسكو تندد بتصريحات ماكرون «العبثية» بشأن تسليح أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

نددت وزارة الخارجية الروسية الأربعاء بالتصريحات «العبثية» التي أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا الأسبوع واعتبر فيها أن تزويد أوكرانيا أسلحة نوعية لا يشكل تصعيدا للنزاع.

وقالت الناطقة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا «هذا عبثي. هل يصدق الرئيس الفرنسي فعلا أن إرسال أسلحة ثقيلة وطائرات إلى نظام كييف ... لن يؤدي إلى تصعيد للوضع؟»، وفق «فرانس برس».

تزويد أوكرانيا بصواريخ يصل مداها إلى 150 كيلومترا

وقال «الكرملين»، في وقت سابق اليوم الأربعاء، إن تسليم الولايات المتحدة صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا «لن يغير مسار الأحداث» وإن روسيا ستواصل هجومها مهما كلف الأمر.

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وأوضح الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، للصحفيين، أن تزويد أوكرانيا بصواريخ يصل مداها إلى 150 كيلومترا سيؤدي إلى «تصعيد التوتر، وزيادة مستوى التصعيد. ونرى أن هذا سيتطلب منا بذل مجهود إضافي، لكنه لن يغير مجرى الأحداث. العملية العسكرية ستستمر»، وفق وكالة «فرانس برس».

بايدن يناقش مع زيلينسكي احتياجات كييف من الأسلحة

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الثلاثاء إنه سيناقش احتياجات أوكرانيا من الأسلحة مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وتطلب أوكرانيا منذ شهور تزويدها بمئات الدبابات الثقيلة الحديثة والصواريخ التي يتجاوز مداها 100 كيلومتر وطائرات لتتمكن من شن هجمات مضادة واستعادة الأراضي الأوكرانية التي احتلتها روسيا. وتقول أوكرانيا أيضًا إن الصواريخ عالية الدقة ستمكنها من تدمير خطوط الإمداد ومخازن الذخيرة الروسية، كان الغرب يرفض تسليمها هذه الأنظمة خوفًا من تصعيد روسي جديد.

لكن انتهى الأمر بالأوروبيين والأميركيين إلى الموافقة على تسليمها دبابات ثقيلة. وترى روسيا في الإمدادات الأميركية والأوروبية لأوكرانيا أن الغرب أعلن حربًا بالوكالة على موسكو.

تزويد أوكرانيا طائرات مقاتلة

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الإثنين أن تزويد أوكرانيا طائرات مقاتلة لتعزيز قدرتها على التصدي للغزو الروسي هو «أمر غير مستبعد»، محذرًا في الوقت نفسه من خطر تصعيد النزاع.

وفي أعقاب محادثات أجراها في لاهاي مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، قال الرئيس الفرنسي ردًّا على سؤال بشأن إمكان تلبية طلب كييف تزويدها طائرات مقاتلة «لا شيء مستبعدًا من حيث المبدأ»، وفق «فرانس برس».

في سياق متصل، أعلن وزير الجيوش الفرنسية سيباستيان لوكورنو ونظيره الأسترالي ريتشارد مارلز الإثنين أن بلديهما توصلا إلى اتفاق سيزودان بموجبه أوكرانيا قذائف مدفعية من عيار 155 ملم لدعم كييف في تصديها للغزو الروسي.