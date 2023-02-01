«الكرملين»: تزويد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى لن يغير مجرى الأحداث

القاهرة - بوابة الوسط

قال «الكرملين»، اليوم الأربعاء، إن تسليم الولايات المتحدة صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا «لن يغير مسار الأحداث» وإن روسيا ستواصل هجومها مهما كلف الأمر.

وأوضح الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، للصحفيين، أن تزويد أوكرانيا بصواريخ يصل مداها إلى 150 كيلومترا سيؤدي إلى «تصعيد التوتر، وزيادة مستوى التصعيد. ونرى أن هذا سيتطلب منا بذل مجهود إضافي، لكنه لن يغير مجرى الأحداث. العملية العسكرية ستستمر»، وفق وكالة «فرانس برس».

بايدني سيناقش مع زيلينسكي احتياجات أوكرانيا من الأسلحة

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الثلاثاء إنه سيناقش احتياجات أوكرانيا من الأسلحة مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وتطلب أوكرانيا منذ شهور تزويدها بمئات الدبابات الثقيلة الحديثة والصواريخ التي يتجاوز مداها 100 كيلومتر وطائرات لتتمكن من شن هجمات مضادة واستعادة الأراضي الأوكرانية التي احتلتها روسيا. وتقول أوكرانيا أيضًا إن الصواريخ عالية الدقة ستمكنها من تدمير خطوط الإمداد ومخازن الذخيرة الروسية، كان الغرب يرفض تسليمها هذه الأنظمة خوفًا من تصعيد روسي جديد.

لكن انتهى الأمر بالأوروبيين والأميركيين إلى الموافقة على تسليمها دبابات ثقيلة. وترى روسيا في الإمدادات الأميركية والأوروبية لأوكرانيا أن الغرب أعلن حربًا بالوكالة على موسكو.