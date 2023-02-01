«ناتو» يشيد بخطط اليابان لزيادة الإنفاق الدفاعي

القاهرة - بوابة الوسط

أشاد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «ناتو» ينس ستولتنبرغ، اليوم الأربعاء، بخطة اليابان زيادة إنفاقها الدفاعي بمقدار الضعف، وقال إن التعهد يعكس عزم هذا البلد على مشاركة أمنية أكبر في عالم يشهد اضطرابات.



وقال ينس ستولتنبرغ متحدثا في طوكيو إن «تركيز اليابان المتجدد على الأمن يجعلها أكثر من شريك من أجل السلام»، وفق وكالة «فرانس برس». وعبر في خطاب ألقاه في جامعة كيو في طوكيو عن «سروره لأن اليابان تخطط (لميزانية عسكرية) لبلوغ معيار (ناتو) البالغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي المخصص للدفاع».



على مدى عقود، خصصت اليابان 1% تقريبا من الناتج المجلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي. لكن في أواخر العام الماضي وافقت حكومة فوميو كيشيدا على استراتيجية أمنية جديدة تتضمن خططا لزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2% بحلول السنة المالية 2027. وقال ستولتنبرغ الأربعاء «هذا يدل على أن اليابان تأخذ الأمن الدولي على محمل الجد».



أدت التهديدات المتزايدة من الصين وكوريا الشمالية، إضافة إلى حرب روسيا في أوكرانيا، إلى تصاعد الدعم الشعبي لزيادة الإنفاق العسكري في اليابان. وشدد ستولتنبرغ على أن الحرب الروسية مشكلة عالمية أثرت أيضا على المشهد الأمني في آسيا.



ستولتنبرغ: بوتين استخف تماما بأوكرانيا

وقال ستولتنبرغ إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «استخف تماما بأوكرانيا» وبالتكاتف القوي بين أعضاء «ناتو» لدعم هذا البلد. وفيما شدد على أن «ناتو» لا يعتبر الصين خصما، مضيفا أن التعزيزات العسكرية لبكين وطموحاتها مسألة ينبغي النظر فيها.



وقال «حاليا، النظام العالمي الذي خدمنا بشكل جيد لعدة عقود مهدد. موسكو وبكين في طليعة.. الجبهة الاستبدادية»، وتابع «في عالم أكثر خطورة، يمكن لليابان الاعتماد على (ناتو) للوقوف إلى جانبها».

التقى ستولتنبرغ بكيشيدا أمس الثلاثاء وقال عقب اللقاء إنهما اتفقا على «البقاء متحدين وحازمين» في مواجهة التهديدات الأمنية من الصين وكوريا الشمالية والحرب في أوكرانيا. وردا على سؤال بشأن تصريحات ستولتنبرغ قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، الأربعاء إنه «على (ناتو) أن يفكر جديا في الدور الذي لعبه في إرساء الأمن الأوروبي».

وقالت في مؤتمر صحفي روتيني «من ناحية، يقول (ناتو) إن موقعي كحلف إقليمي ودفاعي لم يتغير». و«من الناحية الأخرى، يواصل الدفع إلى ما وراء منطقة دفاعه التقليدية ويستمر في تعزيز علاقاته العسكرية الأمنية مع دول آسيا- المحيط الهادئ، ويضخم التهديد الصيني».