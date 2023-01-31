قمة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي في كييف الجمعة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميغال، الثلاثاء، أن قمة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي ستعقد في كييف الجمعة غداة «مشاورات حكومية» ستجري بين أوكرانيا والمفوضية الأوروبية و«ستكون الأولى في تاريخنا».

وقال شميغال خلال اجتماع حكومي إن «عقد هذه القمة في كييف يوجه رسالة قوية إلى الشركاء والأعداء على حد سواء»، مؤكدًا أنه يتوقع «من القمة تقييمًا مرحليًا إيجابيًا لجهودنا لتحقيق التكامل مع أوروبا»، وفق «فرانس برس».

يأتي ذلك فيما أعلن وزير الجيوش الفرنسي سيبستيان لوكورنو، اليوم الثلاثاء، أن فرنسا ستزود أوكرانيا بـ12 مدفعا إضافيا من نوع سيزار تضاف إلى 18 قطعة سبق أن سلمتها باريس لكييف.

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وأوضح لوكورنو خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف أن هذه المدافع الـ12 متوسطة المدى «ستمول في إطار صندوق الدعم البالغة قيمته 200 مليون يورو» الذي أنشأته فرنسا.

140 دبابة ثقيلة غربية الصنع

وفي السياق نفسه، أكد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أن بلاده ستتسلم ما بين 120 و140 دبابة ثقيلة غربية الصنع، وذلك بعد أيام قليلة من إعطاء الغربيين الضوء الأخضر لهذه الشحنات.

وقال كوليبا في مقطع فيديو على «فيسبوك» «في الدفعة الأولى من المساهمات، ستتلقى القوات الأوكرانية ما بين 120 و140 دبابة حديثة غربية»، مذكرًا بأن هذه الدبابات هي من طرازات «ليوبارد 2 الألمانية وتشالنجر 2 البريطانية وأبرامز الأميركية».

تزويد أوكرانيا بمقاتلات «إف-16»

في السياق ذاته، قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الإثنين، إن بلاده لن تزود أوكرانيا بمقاتلات «إف-16»، لمساعدتها في التصدي للقوات الروسية. وردا على سؤال لصحفيين في البيت الأبيض عما إذا كان يؤيد إرسال هذه المقاتلات إلى كييف كما طلب منه ذلك عدد من القادة الأوكرانيين أجاب بايدن بـ«كلا».

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة لتعزيز قدرتها هو «أمر غير مستبعد»، محذرًا في الوقت نفسه من خطر تصعيد النزاع.