  • Alwasat News
Atwasat

قمة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي في كييف الجمعة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 31 يناير 2023, 08:18 مساء
قمة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي في كييف الجمعة
علما الاتحاد الأوروبي وأوكراينا. (الإنترنت)
alwasat radio

أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميغال، الثلاثاء، أن قمة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي ستعقد في كييف الجمعة غداة «مشاورات حكومية» ستجري بين أوكرانيا والمفوضية الأوروبية و«ستكون الأولى في تاريخنا».

وقال شميغال خلال اجتماع حكومي إن «عقد هذه القمة في كييف يوجه رسالة قوية إلى الشركاء والأعداء على حد سواء»، مؤكدًا أنه يتوقع «من القمة تقييمًا مرحليًا إيجابيًا لجهودنا لتحقيق التكامل مع أوروبا»، وفق «فرانس برس».

يأتي ذلك فيما أعلن وزير الجيوش الفرنسي سيبستيان لوكورنو، اليوم الثلاثاء، أن فرنسا ستزود أوكرانيا بـ12 مدفعا إضافيا من نوع سيزار تضاف إلى 18 قطعة سبق أن سلمتها باريس لكييف.

-  فرنسا تزود أوكرانيا بـ12 مدفعا إضافيا من نوع «سيزار»
- اتفاق فرنسي-أسترالي لتزويد أوكرانيا قذائف مدفعية عيار 155 ملم
- ستولتنبرغ يدعو كوريا الجنوبية إلى «تكثيف» مساعدتها العسكرية لأوكرانيا

وأوضح لوكورنو خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف أن هذه المدافع الـ12 متوسطة المدى «ستمول في إطار صندوق الدعم البالغة قيمته 200 مليون يورو» الذي أنشأته فرنسا.

140 دبابة ثقيلة غربية الصنع
وفي السياق نفسه، أكد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أن بلاده ستتسلم ما بين 120 و140 دبابة ثقيلة غربية الصنع، وذلك بعد أيام قليلة من إعطاء الغربيين الضوء الأخضر لهذه الشحنات.

وقال كوليبا في مقطع فيديو على «فيسبوك» «في الدفعة الأولى من المساهمات، ستتلقى القوات الأوكرانية ما بين 120 و140 دبابة حديثة غربية»، مذكرًا بأن هذه الدبابات هي من طرازات «ليوبارد 2 الألمانية وتشالنجر 2 البريطانية وأبرامز الأميركية».

تزويد أوكرانيا بمقاتلات «إف-16»
في السياق ذاته، قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الإثنين، إن بلاده لن تزود أوكرانيا بمقاتلات «إف-16»، لمساعدتها في التصدي للقوات الروسية. وردا على سؤال لصحفيين في البيت الأبيض عما إذا كان يؤيد إرسال هذه المقاتلات إلى كييف كما طلب منه ذلك عدد من القادة الأوكرانيين أجاب بايدن بـ«كلا».

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة لتعزيز قدرتها هو «أمر غير مستبعد»، محذرًا في الوقت نفسه من خطر تصعيد النزاع.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - المناهج التعليمية في ليبيا

كاريكاتير خيري - المناهج التعليمية في ليبيا
الزناد يعلن نزاله الجديد ويطلب دعم الليبيين: من هنا يبدأ سلم العالمية

الزناد يعلن نزاله الجديد ويطلب دعم الليبيين: من هنا يبدأ سلم العالمية
مدربون وطنيون يضعون شروط تدريب منتخب ليبيا.. أبرزها تفادي «كبش فداء» أمام الرأي العام

مدربون وطنيون يضعون شروط تدريب منتخب ليبيا.. أبرزها تفادي «كبش فداء» أمام الرأي ...
لافروف يرد على رسالة واشنطن عبر مصر لخروج القوات الروسية من أوكرانيا

لافروف يرد على رسالة واشنطن عبر مصر لخروج القوات الروسية من أوكرانيا
كاريكاتير حليم - النظام السياسي والرأي الآخر

كاريكاتير حليم - النظام السياسي والرأي الآخر
ماكرون: تزويد أوكرانيا طائرات مقاتلة «أمر غير مستبعد»

ماكرون: تزويد أوكرانيا طائرات مقاتلة «أمر غير مستبعد»
الجفاف يهدّد 22 مليون شخص في القرن الإفريقي

الجفاف يهدّد 22 مليون شخص في القرن الإفريقي
وزارة النفط والغاز تطالب مؤسسة النفط باتباع الآليات القانونية في الاتفاق مع «إيني»

وزارة النفط والغاز تطالب مؤسسة النفط باتباع الآليات القانونية في الاتفاق مع ...
وليامز تطرح رؤيتها لحل «معضلة» الجماعات المسلحة في ليبيا

وليامز تطرح رؤيتها لحل «معضلة» الجماعات المسلحة في ليبيا
كاريكاتير حليم - إذاعة بي بي سي نيوز عربي «هنا لندن» توقف بثها بعد 85 عاما

كاريكاتير حليم - إذاعة بي بي سي نيوز عربي «هنا لندن» توقف بثها بعد 85 عاما
شح الحليب في تونس.. «انهيار بطيء» لقطاع إنتاج الألبان

شح الحليب في تونس.. «انهيار بطيء» لقطاع إنتاج الألبان
كويكب «بي يو 2023» مر قرب الأرض بسلام

كويكب «بي يو 2023» مر قرب الأرض بسلام
جريدة «الوسط»: ميلوني في طرابلس ومعها ملفا الهجرة والطاقة

جريدة «الوسط»: ميلوني في طرابلس ومعها ملفا الهجرة والطاقة
خبير ألماني: «نظام جديد شرير» يتشكل في ليبيا وسط حالة من الجمود

خبير ألماني: «نظام جديد شرير» يتشكل في ليبيا وسط حالة من الجمود
شاهد.. «في التسعين»: تداعيات تعليق الأندية مشاركتها في «دورينا»

شاهد.. «في التسعين»: تداعيات تعليق الأندية مشاركتها في «دورينا»
دولة القصر.. دولة الخيمة ودولة اللصوص

دولة القصر.. دولة الخيمة ودولة اللصوص
المشري: عقيلة عارض التوقيع على وثيقة التفاهمات.. وغيَّر موقفه بعد ضغوط

المشري: عقيلة عارض التوقيع على وثيقة التفاهمات.. وغيَّر موقفه بعد ضغوط
حكومة باشاغا تقرر الحجز الإداري على إيرادات النفط 2022 لدى المصرف الخارجي والمؤسسة العربية المصرفية

حكومة باشاغا تقرر الحجز الإداري على إيرادات النفط 2022 لدى المصرف الخارجي ...
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
من رام الله.. بلينكن يقدم تعازيه ويعرب عن حزنه لمقتل فلسطينيين أبرياء
من رام الله.. بلينكن يقدم تعازيه ويعرب عن حزنه لمقتل فلسطينيين ...
فرنسا تزود أوكرانيا بـ12 مدفعا إضافيا من نوع «سيزار»
فرنسا تزود أوكرانيا بـ12 مدفعا إضافيا من نوع «سيزار»
بايدن يناقش مع زيلينسكي الأسلحة المتطورة المطلوبة لأوكرانيا
بايدن يناقش مع زيلينسكي الأسلحة المتطورة المطلوبة لأوكرانيا
مالي: دعوات أممية للتحقيق في جرائم حرب ارتكبتها القوات الحكومية و«فاغنر»
مالي: دعوات أممية للتحقيق في جرائم حرب ارتكبتها القوات الحكومية ...
واشنطن تتهم موسكو بعدم احترام معاهدة «نيو ستارت» النووية
واشنطن تتهم موسكو بعدم احترام معاهدة «نيو ستارت» النووية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مكارثي يدعو الكونغرس للتحقيق مع بايدن بقضية الوثائق السرية
مكارثي يدعو الكونغرس للتحقيق مع بايدن بقضية الوثائق السرية...
السويد: القصف الروسي على مبنى سكني في دنيبرو «جريمة حرب»
السويد: القصف الروسي على مبنى سكني في دنيبرو «جريمة حرب»...
زيلينسكي يتعهد توفير «كل ما يلزم» للدفاع عن باخموت وسوليدار
زيلينسكي يتعهد توفير «كل ما يلزم» للدفاع عن باخموت وسوليدار...
انفجار بخط أنابيب غاز في ليتوانيا
انفجار بخط أنابيب غاز في ليتوانيا...
زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب شرق إندونيسيا
زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب شرق إندونيسيا...
المزيد
الحكومة البريطانية تدافع أمام القضاء عن قانونية استئناف بيع الأسلحة للسعودية
الحكومة البريطانية تدافع أمام القضاء عن قانونية استئناف بيع ......
البيت الأبيض «يدين بشدة» تفجيرا استهدف مسجدا في باكستان
البيت الأبيض «يدين بشدة» تفجيرا استهدف مسجدا في باكستان...
قمة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي في كييف الجمعة
قمة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي في كييف الجمعة...
واشنطن تتهم موسكو بعدم احترام معاهدة «نيو ستارت» النووية
واشنطن تتهم موسكو بعدم احترام معاهدة «نيو ستارت» النووية...
مالي: دعوات أممية للتحقيق في جرائم حرب ارتكبتها القوات الحكومية و«فاغنر»
مالي: دعوات أممية للتحقيق في جرائم حرب ارتكبتها القوات ......
المزيد