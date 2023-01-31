فرنسا تزود أوكرانيا بـ12 مدفعا إضافيا من نوع «سيزار»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير الجيوش الفرنسي سيبستيان لوكورنو، الثلاثاء، أن فرنسا ستزود أوكرانيا بـ12 مدفعا إضافيا من نوع سيزار تضاف إلى 18 قطعة سبق وسلمتها باريس لكييف.

وأوضح لوكورنو خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني اوليكسي ريزنيكوف أن هذه المدافع الـ12 متوسطة المدى «ستمول في إطار صندوق الدعم البالغة قيمته 200 مليون يورو» الذي أنشأته فرنسا، بحسب «فرانس برس».

وفي السياق نفسه، أكد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أن بلاده ستتسلم ما بين 120 و140 دبابة ثقيلة غربية الصنع، وذلك بعد أيام قليلة من إعطاء الغربيين الضوء الأخضر لهذه الشحنات.

وقال كوليبا في مقطع فيديو على «فيسبوك» «في الدفعة الأولى من المساهمات، ستتلقى القوات الأوكرانية ما بين 120 و140 دبابة حديثة غربية»، مذكرا بأن هذه الدبابات هي من طرازات «ليوبارد 2 الألمانية وتشالنجر 2 البريطانية وأبرامز الأميركية».

تزويد أوكرانيا بمقاتلات «إف-16»

في السياق ذاته، قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الإثنين، إن بلاده لن تزود أوكرانيا بمقاتلات «إف-16»، لمساعدتها في التصدي للقوات الروسية. وردا على سؤال لصحفيين في البيت الأبيض عما إذا كان يؤيد إرسال هذه المقاتلات إلى كييف كما طلب منه ذلك عدد من القادة الأوكرانيين أجاب بايدن بـ«كلا».

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وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة لتعزيز قدرتها هو «أمر غير مستبعد»، محذرًا في الوقت نفسه من خطر تصعيد النزاع.

وأعلن وزير الجيوش الفرنسية سيباستيان لوكورنو ونظيره الأسترالي ريتشارد مارلز الإثنين أن بلديهما توصلا إلى اتفاق سيزودان بموجبه أوكرانيا قذائف مدفعية من عيار 155 ملم لدعم كييف في تصديها للغزو الروسي.