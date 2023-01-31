من رام الله.. بلينكن يقدم تعازيه ويعرب عن حزنه لمقتل فلسطينيين أبرياء

القاهرة - بوابة الوسط

عبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الثلاثاء في مقر السلطة الفلسطينية في مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة عن «حزنه» وقدم «تعازيه» لمقتل فلسطينيين أبرياء.

وقال بلينكن «اسمحوا لي أن أبدأ بالإعراب عن تعازينا وحزننا على مقتل المدنيين الفلسطينيين الأبرياء الذين فقدوا أرواحهم في تصعيد العنف خلال العام الماضي»، بحسب «فرانس برس».

اتخاذ خطوات عاجلة لإعادة الهدوء

ودعا بلينكن أمس الإثنين إلى اتخاذ خطوات عاجلة لإعادة الهدوء بين إسرائيل وفلسطين بعد أيام عدة من التصعيد الدامي.

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وقال بلينكن في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بعيد محادثاتهما في القدس، «نحض جميع الأطراف الآن على اتخاذ خطوات عاجلة لاستعادة الهدوء ونزع فتيل التصعيد».

بحث تهدئة الأوضاع مع السيسي

وفي وقت سابق اليوم دعا بلينكن، في مطار بن غوريون في تل أبيب الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، إلى عدم «تأجيج التوترات». وقال بلينكن، «تقع على عاتق الجميع مسؤولية اتخاذ تدابير لتخفيف التوترات بدلاً من تأجيجها»، ويجري في وقت لاحق محادثات مع قادة الجانبين في ظل تصاعد العنف.

والتقى بلينكن صباح الإثنين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وبحث معه تهدئة الأوضاع، قبيل التوجه إلى القدس ورام الله، واستقبل السيسي، الذي عاد لتوّه من جولة في آسيا، بلينكن وشكّلت التطوّرات الأخيرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين الموضوع الرئيسي للنقاشات.