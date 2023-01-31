وزير الخارجية الأوكراني: سنتسلم ما بين 120 و140 دبابة ثقيلة غربية الصنع

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أن بلاده ستتسلم ما بين 120 و140 دبابة ثقيلة غربية الصنع، وذلك بعد أيام قليلة من إعطاء الغربيين الضوء الأخضر لهذه الشحنات.

وقال كوليبا في مقطع فيديو على «فيسبوك» «في الدفعة الأولى من المساهمات، ستتلقى القوات الأوكرانية ما بين 120 و140 دبابة حديثة غربية»، مذكرًا بأن هذه الدبابات هي من طرازات (ليوبارد 2 الألمانية وتشالنجر 2 البريطانية وأبرامز الأميركية)، بحسب «فرانس برس».

تزويد أوكرانيا بمقاتلات «إف-16»

في السياق ذاته، قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الإثنين، إن بلاده لن تزود أوكرانيا بمقاتلات «إف-16»، لمساعدتها في التصدي للقوات الروسية. وردا على سؤال لصحفيين في البيت الأبيض عما إذا كان يؤيد إرسال هذه المقاتلات إلى كييف كما طلب منه ذلك عدد من القادة الأوكرانيين أجاب بايدن بـ«كلا».

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وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة لتعزيز قدرتها هو «أمر غير مستبعد»، محذرًا في الوقت نفسه من خطر تصعيد النزاع.

وأعلن وزير الجيوش الفرنسية سيباستيان لوكورنو ونظيره الأسترالي ريتشارد مارلز الإثنين أن بلديهما توصلا إلى اتفاق سيزودان بموجبه أوكرانيا قذائف مدفعية من عيار 155 ملم لدعم كييف في تصديها للغزو الروسي.

إنتاج مشترك لقذائف من عيار 155 ملم

وقال لوكورنو «سننتج بشكل مشترك آلاف القذائف من عيار 155 ملم، بينما قال مارلز إن هذا «مشروع بقيمة ملايين الدولارات الأسترالية» وهو «تعاون جديد بين الصناعات الدفاعية الأسترالية والفرنسية». وأضاف «هذا جزء من جهود الدعم التي تقدمها أستراليا وفرنسا لأوكرانيا لضمان قدرتها على الاستمرار في هذا الصراع وإنهائه بشروطها».

وذكر الوزير الفرنسي أن الأمر يقضي «بتقديم مساعدة كبيرة وجهد مستمر زمنيا»، متوقعا أن تجري عمليات التسليم الأولى خلال الربع الأول من 2023، لكنه رفض الخوض في تفاصيل العقد.

واجتمع وزيرا الدفاع مع وزيري خارجية فرنسا كاترين كولونا وأستراليا بيني وونغ في باريس في إطار إحياء التعاون الفرنسي الأسترالي. وكان هذا التعاون قد تأثر بشدة بقضية أوكوس العام 2021 عندما ألغت كانبيرا عقدا كبيرا لشراء غواصات فرنسية.

وقذائف 155 ملم تشكل ذخيرة لمدافع عدة غربية الصنع سلمت لأوكرانيا في حربها ضد روسيا، مثل سيزار الفرنسية وإم 777 الأميركية وبانزرهاوبتزي 2000 الألمانية.