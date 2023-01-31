روسيا تعلن السيطرة على قرية شمال باخموت

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الجيش الروسي، الثلاثاء، سيطرته على قرية بلاهوداتني، شمال بلدة باخموت الواقعة شرقا والتي تشهد منذ فترة معارك طاحنة.

وقالت وزارة الدفاع، إن «تدابير هجومية ناجحة» مكنت قواتها من «تحرير قرية بلاهوداتني الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية»، مستخدمة تسمية موسكو لمنطقة دونيتسك (شرق)، وفق وكالة «فرانس برس».

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وتقع بلاهوداتني قرب سوليدار، البلدة المعروفة بمناجم الملح والتي سيطرت عليها القوات الروسية أخيرا، وعند طريق سريع مؤد إلى باخموت.

معارك هي الأكثر شراسة

وتسعى روسيا منذ أشهر للسيطرة على باخموت في معارك هي الأكثر شراسة، منذ أرسل الرئيس فلاديمير بوتين قواته داخل أوكرانيا في فبراير 2022.

وفي نهاية الأسبوع الماضي أعلنت مجموعة «فاغنر» العسكرية الخاصة، أن وحداتها تسيطر على بلاهوداتني، لكن كييف نفت ذلك آنذاك وقالت إنها صدت هجمات روسية في القرية.