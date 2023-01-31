مقتل 28 شخصا في هجومين ببوركينا فاسو

القاهرة - بوابة الوسط

قُتل 28 شخصا في هجومين شنهما مسلحون في بوركينا فاسو، من بينهم 15 كانوا قد خُطفوا في نهاية الأسبوع، حسبما أعلنت السلطات، الثلاثاء.

وعُثر على جثث 15 شخصا عليها آثار طلقات رصاص الإثنين في قرية لنغويكورو بمقاطعة كومي الواقعة غربا، حسبما أعلن الحاكم الإقليمي جان شارل سومي في بيان.

ووفق الحاكم، كان هؤلاء من بين 24 شخصا على متن حافلتين صغيرتين من بانفورا، عندما أوقفهم مسلحون في لنغويكورو، مساء الأحد، حسب وكالة «فرانس برس».

وقال «طُلب من الركاب الذين كانوا ثمانية رجال و16 امرأة الترجل»، مضيفا «أُطلق سراح ثماني نساء ورجل وطُلب منهم السير إلى منغودارا» على بعد 30 كيلومترا، ثم أضرمت النار في الحافلتين واقتيد الركاب الباقون وعددهم 15 إلى مكان آخر.

«هجوم إرهابي» في منطقة فالانغوتو

وفي شمال بوركينا فاسو، قُتل عشرة من عناصر الشرطة العسكرية وعنصران من قوة رديفة تدعم الجيش ومدني، جراء «هجوم إرهابي الإثنين» في منطقة فالانغوتو، حسب بيان الجيش.

وأضاف أن عشرة عناصر آخرين من الشرطة العسكرية هم في عداد المفقودين، فيما أصيب خمسة آخرون بجروح في الهجوم، وعثر على جثث 15 «إرهابيا» خلال عملية تمشيط، حسب بيان الجيش.

وبوركينا فاسو إحدى أفقر دول أفريقيا، وأكثرها عرضة للاضطرابات.

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قتل آلاف من عناصر الجيش والشرطة والمدنيين، فيما نزح قرابة المليوني شخص من ديارهم، منذ أن شن مسلحون تمردا من مالي المجاورة في 2015.

وأكثر من ثلث مساحة البلاد خارج سيطرة الحكومة، وأدى الاستياء داخل صفوف الجيش إزاء تزايد الخسائر إلى انقلابين العام الماضي.