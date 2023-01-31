  • Alwasat News
Atwasat

مقتل 28 شخصا في هجومين ببوركينا فاسو

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 31 يناير 2023, 03:26 مساء
مقتل 28 شخصا في هجومين ببوركينا فاسو
رجل يمر على دراجته أمام دورية عسكرية في واغادوغو، 30 سبتمبر 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

قُتل 28 شخصا في هجومين شنهما مسلحون في بوركينا فاسو، من بينهم 15 كانوا قد خُطفوا في نهاية الأسبوع، حسبما أعلنت السلطات، الثلاثاء.

وعُثر على جثث 15 شخصا عليها آثار طلقات رصاص الإثنين في قرية لنغويكورو بمقاطعة كومي الواقعة غربا، حسبما أعلن الحاكم الإقليمي جان شارل سومي في بيان.

ووفق الحاكم، كان هؤلاء من بين 24 شخصا على متن حافلتين صغيرتين من بانفورا، عندما أوقفهم مسلحون في لنغويكورو، مساء الأحد، حسب وكالة «فرانس برس».

وقال «طُلب من الركاب الذين كانوا ثمانية رجال و16 امرأة الترجل»، مضيفا «أُطلق سراح ثماني نساء ورجل وطُلب منهم السير إلى منغودارا» على بعد 30 كيلومترا، ثم أضرمت النار في الحافلتين واقتيد الركاب الباقون وعددهم 15 إلى مكان آخر.

«هجوم إرهابي» في منطقة فالانغوتو
وفي شمال بوركينا فاسو، قُتل عشرة من عناصر الشرطة العسكرية وعنصران من قوة رديفة تدعم الجيش ومدني، جراء «هجوم إرهابي الإثنين» في منطقة فالانغوتو، حسب بيان الجيش.

وأضاف أن عشرة عناصر آخرين من الشرطة العسكرية هم في عداد المفقودين، فيما أصيب خمسة آخرون بجروح في الهجوم، وعثر على جثث 15 «إرهابيا» خلال عملية تمشيط، حسب بيان الجيش.

وبوركينا فاسو إحدى أفقر دول أفريقيا، وأكثرها عرضة للاضطرابات.

-  بوركينا فاسو تطالب فرنسا بسحب قواتها خلال شهر
-  مقتل 18 مدنيا في هجومين ببوركينا فاسو

قتل آلاف من عناصر الجيش والشرطة والمدنيين، فيما نزح قرابة المليوني شخص من ديارهم، منذ أن شن مسلحون تمردا من مالي المجاورة في 2015.

وأكثر من ثلث مساحة البلاد خارج سيطرة الحكومة، وأدى الاستياء داخل صفوف الجيش إزاء تزايد الخسائر إلى انقلابين العام الماضي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الزناد يعلن نزاله الجديد ويطلب دعم الليبيين: من هنا يبدأ سلم العالمية

الزناد يعلن نزاله الجديد ويطلب دعم الليبيين: من هنا يبدأ سلم العالمية
مدربون وطنيون يضعون شروط تدريب منتخب ليبيا.. أبرزها تفادي «كبش فداء» أمام الرأي العام

مدربون وطنيون يضعون شروط تدريب منتخب ليبيا.. أبرزها تفادي «كبش فداء» أمام الرأي ...
كاريكاتير حليم - النظام السياسي والرأي الآخر

كاريكاتير حليم - النظام السياسي والرأي الآخر
ماكرون: تزويد أوكرانيا طائرات مقاتلة «أمر غير مستبعد»

ماكرون: تزويد أوكرانيا طائرات مقاتلة «أمر غير مستبعد»
الدنمارك أول منتخب في التاريخ يحرز 3 ألقاب متتالية بـ«مونديال اليد»

الدنمارك أول منتخب في التاريخ يحرز 3 ألقاب متتالية بـ«مونديال اليد»
اتحاد الكرة الليبي يبحث عقد جلسات حوارية مع الوسط الرياضي بعد أزمة «شان 2023»

اتحاد الكرة الليبي يبحث عقد جلسات حوارية مع الوسط الرياضي بعد أزمة «شان 2023»
ماذا تغير منذ كارثة تحطّم «كولومبيا» قبل 20 عاما؟

ماذا تغير منذ كارثة تحطّم «كولومبيا» قبل 20 عاما؟
الجفاف يهدّد 22 مليون شخص في القرن الإفريقي

الجفاف يهدّد 22 مليون شخص في القرن الإفريقي
كاريكاتير خيري - جنود قوات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين

كاريكاتير خيري - جنود قوات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين
شاروخان يحطم الرقم القياسي لأعلى إيرادات بوليوود

شاروخان يحطم الرقم القياسي لأعلى إيرادات بوليوود
«كور يوسف».. عطّار يتحدى الزمن في دياربكر التركية

«كور يوسف».. عطّار يتحدى الزمن في دياربكر التركية
جونسون: بوتين هددني بقوله «لا أريد أن أؤذيك.. الصاروخ يستغرق دقيقة واحدة»

جونسون: بوتين هددني بقوله «لا أريد أن أؤذيك.. الصاروخ يستغرق دقيقة واحدة»
هل انتهى محمد صلاح؟.. أسباب تراجع مستوى «الملك المصري»

هل انتهى محمد صلاح؟.. أسباب تراجع مستوى «الملك المصري»
الاتحاد بطلًا لكأس السوبر السعودية لأول مرة في تاريخه

الاتحاد بطلًا لكأس السوبر السعودية لأول مرة في تاريخه
خاص إلى قناة «الوسط».. المصلي يتمسك بمشروعه ويرفض إدارة المنتخب الليبي

خاص إلى قناة «الوسط».. المصلي يتمسك بمشروعه ويرفض إدارة المنتخب الليبي
وزارة النفط والغاز تطالب مؤسسة النفط باتباع الآليات القانونية في الاتفاق مع «إيني»

وزارة النفط والغاز تطالب مؤسسة النفط باتباع الآليات القانونية في الاتفاق مع ...
«ستاندرد أند بورز» تثبت تصنيف مصر الائتماني عند «B» بنظرة مستقبلية مستقرة

«ستاندرد أند بورز» تثبت تصنيف مصر الائتماني عند «B» بنظرة مستقبلية مستقرة
تعرفي على مميزات وعيوب قدور الضغط

تعرفي على مميزات وعيوب قدور الضغط
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
توقيف مستشار مقرب من زعيم الأقلية السنية في إيران
توقيف مستشار مقرب من زعيم الأقلية السنية في إيران
استمرار انتشال جثث ضحايا انفجار مسجد بيشاور وارتفاع عدد القتلى لـ90 قتيلا
استمرار انتشال جثث ضحايا انفجار مسجد بيشاور وارتفاع عدد القتلى ...
لافروف يرد على رسالة واشنطن عبر مصر لخروج القوات الروسية من أوكرانيا
لافروف يرد على رسالة واشنطن عبر مصر لخروج القوات الروسية من ...
مقتل 28 شخصا في هجومين ببوركينا فاسو
مقتل 28 شخصا في هجومين ببوركينا فاسو
روسيا تعلن السيطرة على قرية شمال باخموت
روسيا تعلن السيطرة على قرية شمال باخموت
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مكارثي يدعو الكونغرس للتحقيق مع بايدن بقضية الوثائق السرية
مكارثي يدعو الكونغرس للتحقيق مع بايدن بقضية الوثائق السرية...
السويد: القصف الروسي على مبنى سكني في دنيبرو «جريمة حرب»
السويد: القصف الروسي على مبنى سكني في دنيبرو «جريمة حرب»...
انفجار بخط أنابيب غاز في ليتوانيا
انفجار بخط أنابيب غاز في ليتوانيا...
زيلينسكي يتعهد توفير «كل ما يلزم» للدفاع عن باخموت وسوليدار
زيلينسكي يتعهد توفير «كل ما يلزم» للدفاع عن باخموت وسوليدار...
زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب شرق إندونيسيا
زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب شرق إندونيسيا...
المزيد
من رام الله.. بلينكن يقدم تعازيه ويعرب عن حزنه لمقتل فلسطينيين أبرياء
من رام الله.. بلينكن يقدم تعازيه ويعرب عن حزنه لمقتل ......
وزير الخارجية الأوكراني: سنتسلم ما بين 120 و140 دبابة ثقيلة غربية الصنع
وزير الخارجية الأوكراني: سنتسلم ما بين 120 و140 دبابة ثقيلة ......
اليابان و«ناتو» يتعهدان ردا «حازما» على تهديدات الصين وروسيا
اليابان و«ناتو» يتعهدان ردا «حازما» على تهديدات الصين وروسيا...
روسيا تعلن السيطرة على قرية شمال باخموت
روسيا تعلن السيطرة على قرية شمال باخموت...
مقتل 28 شخصا في هجومين ببوركينا فاسو
مقتل 28 شخصا في هجومين ببوركينا فاسو...
المزيد