  • Alwasat News
Atwasat

توقيف مستشار مقرب من زعيم الأقلية السنية في إيران

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 31 يناير 2023, 12:46 مساء
توقيف مستشار مقرب من زعيم الأقلية السنية في إيران
أشخاص يسيرون عبر معبر للمشاة في ساحة «وليعصر» وسط العاصمة الإيرانية طهران، 25 أكتوبر 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

أكدت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، توقيف أحد المقربين من مولوي عبدالحميد، زعيم الأقلية السنية في إيران، مساء الإثنين في محافظة سيستان- بلوشستان على خلفية الاحتجاجات الجارية في البلاد.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع قوله «إن عبدالمجيد مرادزهي وهو مستشار ومقرب من عبدالحميد.. أوقفته الأجهزة الأمنية»، في مدينة زاهدان عاصمة محافظة سيستان-بلوشستان، التي تسكنها أقلية سنية كبيرة في جنوب شرق البلاد، وفق وكالة «فرانس برس».

وشهدت زاهدان في 30 سبتمبر، أعمال عنف قتل فيها العشرات، بينهم ستة عناصر من قوى الأمن، حسب السلطات.

مرادزهي متهم «بمحاولة إرباك الرأي العام»
وتفيد مصادر محلية بأن احتجاجات زاهدان ناجمة عن غضب السكان جراء أنباء عن تعرض فتاة للاغتصاب من قبل ضابط في الشرطة.

وأشارت الوكالة إلى أن مرادزهي متهم «بمحاولة إرباك الرأي العام» و«بارتباطه بالعديد من الأفراد ووسائل الإعلام الأجنبية».

وسيستان بلوشستان، من أفقر مناطق إيران وتسكنها أقلية البلوش العرقية.

- الحرس الثوري يحذّر الأوروبيين من «خطأ» إدراجه على «قائمة الإرهاب»
-  إيران تتعهد بالرد بالمثل على تصويت البرلمان الأوروبي بشأن الحرس الثوري

عقب أعمال العنف التي شهدتها في أواخر سبتمبر، أقالت السلطات اثنين من كبار المسؤولين الأمنيين في المنطقة، بينهما قائد شرطة زاهدان، بعد نشر تحقيق رسمي أفاد بوجود «إهمال من قبل بعض الضباط»، أدى إلى مقتل مدنيين «أبرياء».

يأتي ذلك، فيما تتواصل الاحتجاجات في أرجاء البلاد منذ وفاة الشابة مهسا أميني في 16 سبتمبر الماضي، بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق في العاصمة طهران للاشتباه بانتهاكها قواعد اللباس الصارمة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - النظام السياسي والرأي الآخر

كاريكاتير حليم - النظام السياسي والرأي الآخر
ماكرون: تزويد أوكرانيا طائرات مقاتلة «أمر غير مستبعد»

ماكرون: تزويد أوكرانيا طائرات مقاتلة «أمر غير مستبعد»
الدنمارك أول منتخب في التاريخ يحرز 3 ألقاب متتالية بـ«مونديال اليد»

الدنمارك أول منتخب في التاريخ يحرز 3 ألقاب متتالية بـ«مونديال اليد»
اتحاد الكرة الليبي يبحث عقد جلسات حوارية مع الوسط الرياضي بعد أزمة «شان 2023»

اتحاد الكرة الليبي يبحث عقد جلسات حوارية مع الوسط الرياضي بعد أزمة «شان 2023»
ماذا تغير منذ كارثة تحطّم «كولومبيا» قبل 20 عاما؟

ماذا تغير منذ كارثة تحطّم «كولومبيا» قبل 20 عاما؟
الجفاف يهدّد 22 مليون شخص في القرن الإفريقي

الجفاف يهدّد 22 مليون شخص في القرن الإفريقي
كاريكاتير خيري - جنود قوات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين

كاريكاتير خيري - جنود قوات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين
شاروخان يحطم الرقم القياسي لأعلى إيرادات بوليوود

شاروخان يحطم الرقم القياسي لأعلى إيرادات بوليوود
«كور يوسف».. عطّار يتحدى الزمن في دياربكر التركية

«كور يوسف».. عطّار يتحدى الزمن في دياربكر التركية
جونسون: بوتين هددني بقوله «لا أريد أن أؤذيك.. الصاروخ يستغرق دقيقة واحدة»

جونسون: بوتين هددني بقوله «لا أريد أن أؤذيك.. الصاروخ يستغرق دقيقة واحدة»
هل انتهى محمد صلاح؟.. أسباب تراجع مستوى «الملك المصري»

هل انتهى محمد صلاح؟.. أسباب تراجع مستوى «الملك المصري»
الاتحاد بطلًا لكأس السوبر السعودية لأول مرة في تاريخه

الاتحاد بطلًا لكأس السوبر السعودية لأول مرة في تاريخه
خاص إلى قناة «الوسط».. المصلي يتمسك بمشروعه ويرفض إدارة المنتخب الليبي

خاص إلى قناة «الوسط».. المصلي يتمسك بمشروعه ويرفض إدارة المنتخب الليبي
وزارة النفط والغاز تطالب مؤسسة النفط باتباع الآليات القانونية في الاتفاق مع «إيني»

وزارة النفط والغاز تطالب مؤسسة النفط باتباع الآليات القانونية في الاتفاق مع ...
«ستاندرد أند بورز» تثبت تصنيف مصر الائتماني عند «B» بنظرة مستقبلية مستقرة

«ستاندرد أند بورز» تثبت تصنيف مصر الائتماني عند «B» بنظرة مستقبلية مستقرة
تعرفي على مميزات وعيوب قدور الضغط

تعرفي على مميزات وعيوب قدور الضغط
لنقل الحجيج.. سعوديات يقدن قطارات سريعة

لنقل الحجيج.. سعوديات يقدن قطارات سريعة
بنوك الطعام ملاذ الأمهات في بريطانيا للتغلب على التضخم

بنوك الطعام ملاذ الأمهات في بريطانيا للتغلب على التضخم
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
إسبانيا: توجيه تهمة «الإرهاب» إلى المغربي ياسين قنجاع منفذ الهجوم على كنيستين بالساطور
إسبانيا: توجيه تهمة «الإرهاب» إلى المغربي ياسين قنجاع منفذ الهجوم...
ماكرون: تزويد أوكرانيا طائرات مقاتلة «أمر غير مستبعد»
ماكرون: تزويد أوكرانيا طائرات مقاتلة «أمر غير مستبعد»
المعارضة التركية تتعهد بتحجيم صلاحيات أردوغان حال فوزها في الانتخابات
المعارضة التركية تتعهد بتحجيم صلاحيات أردوغان حال فوزها في ...
بايدن: واشنطن لن تزود أوكرانيا بمقاتلات «إف-16»
بايدن: واشنطن لن تزود أوكرانيا بمقاتلات «إف-16»
ارتفاع حصيلة تفجير مسجد في باكستان إلى 83 قتيلا
ارتفاع حصيلة تفجير مسجد في باكستان إلى 83 قتيلا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مكارثي يدعو الكونغرس للتحقيق مع بايدن بقضية الوثائق السرية
مكارثي يدعو الكونغرس للتحقيق مع بايدن بقضية الوثائق السرية...
السويد: القصف الروسي على مبنى سكني في دنيبرو «جريمة حرب»
السويد: القصف الروسي على مبنى سكني في دنيبرو «جريمة حرب»...
انفجار بخط أنابيب غاز في ليتوانيا
انفجار بخط أنابيب غاز في ليتوانيا...
زيلينسكي يتعهد توفير «كل ما يلزم» للدفاع عن باخموت وسوليدار
زيلينسكي يتعهد توفير «كل ما يلزم» للدفاع عن باخموت وسوليدار...
زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب شرق إندونيسيا
زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب شرق إندونيسيا...
المزيد
توقيف مستشار مقرب من زعيم الأقلية السنية في إيران
توقيف مستشار مقرب من زعيم الأقلية السنية في إيران...
شولتس: متحمسون لعودة البرازيل إلى الساحة العالمية
شولتس: متحمسون لعودة البرازيل إلى الساحة العالمية...
غدا.. وزير خارجية كوريا الجنوبية يبدأ زيارة للولايات المتحدة
غدا.. وزير خارجية كوريا الجنوبية يبدأ زيارة للولايات المتحدة...
ارتفاع حصيلة تفجير مسجد في باكستان إلى 83 قتيلا
ارتفاع حصيلة تفجير مسجد في باكستان إلى 83 قتيلا...
بايدن: واشنطن لن تزود أوكرانيا بمقاتلات «إف-16»
بايدن: واشنطن لن تزود أوكرانيا بمقاتلات «إف-16»...
المزيد