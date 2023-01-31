شولتس: متحمسون لعودة البرازيل إلى الساحة العالمية

القاهرة - بوابة الوسط

قال المستشار الألماني أولاف شولتس إنه يتطلع إلى فصل جديد في العلاقات مع البرازيل، بعد انتهاء ولاية الرئيس البرازيلي السابق اليميني المتطرف جايير بولسونارو.

وقال شولتس، في برازيليا يوم الإثنين، بعد اجتماعه مع الرئيس البرازيلي الجديد لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي أدى اليمين الدستورية في أول يناير: «نحن جميعا متحمسون لعودة البرازيل إلى المسرح العالمي»، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

وقال المستشار الألماني، الذي يقوم حاليا بجولة تستغرق أربعة أيام إلى أمريكا الجنوبية: «لقد افتقدتك يا عزيزي لولا»، مضيفا أنه يتطلع إلى تعاون جيد وطويل.

واحتضن لولا شولتس بشكل عفوي بعد هذه الكلمات.

وتولى السياسي اليساري لولا السلطة خلفا لبولسونارو، بعد هزيمته في جولة الإعادة في أكتوبر، وكان سلف لولا اليميني المتطرف قد عزل البلاد دوليا إلى حد كبير.

مكافحة تغير المناخ

وتعهد لولا بمكافحة تغير المناخ كما يريد إبطاء إزالة الغابات في غابات الأمازون المطير، بينما وعده شولتس يوم الاثنين بالدعم وألمح إلى شراكة جديدة ضد تغير المناخ.

- شولتس في أميركا اللاتينية للقاء لولا للمرة الأولى

كما أعلن المستشار الألماني عن استئناف المشاورات الحكومية الألمانية البرازيلية في الخريف، والتي عقدت لأول مرة في العام 2015، بعد تعليقها خلال فترة ولاية بولسونارو.

وأكد شولتس للرئيس البرازيلي دعمه في ضوء اقتحام المباني الحكومية في برازيليا، في 8 يناير من قبل الآلاف من أنصار بولسونارو، الذين رفضوا قبول هزيمته الانتخابية.