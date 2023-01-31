غدا.. وزير خارجية كوريا الجنوبية يبدأ زيارة للولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية بارك جين، سيتوجه غدا الأربعاء إلى الولايات المتحدة الأميركية، حيث سيزور نيويورك وواشنطن العاصمة.

ومن المقرر أن تستمر الزيارة حتى الرابع من فبراير المقبل، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

فيما ذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أن الوزير سيلتقى بنظيره الأمريكي أنتوني بلينكين، في الثالث من فبراير، لمناقشة تعزيز التحالف الاستراتيجي الشامل والتعاون الوثيق تجاه السياسة الكورية الشمالية.

لقاء مع مسؤولي «ناسا»

ومن المقرر أن يلتقى بارك جين، خلال زيارته بمسؤولين بارزين في وكالة الفضاء الأميركية «ناسا»، لمناقشة سبل تطوير التحالف في مجال الفضاء.

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كما سيلتقى وزير الخارجية الكوري الجنوبي، بالأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.