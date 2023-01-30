إسبانيا: توجيه تهمة «الإرهاب» إلى المغربي ياسين قنجاع منفذ الهجوم على كنيستين بالساطور

القاهرة - بوابة الوسط

وجّه القضاء الإسباني الإثنين تهمة «الإرهاب» إلى المغربي ياسين قنجاع (25 عاماً)، المشتبه بتنفيذه هجوماً بالساطور على كنيستين في إلخسيراس في جنوب إسبانيا الأربعاء، وقرّر وضعه في الحبس الاحترازي.

وقالت المحكمة المختصّة في مدريد بقضايا الإرهاب إنّ قنجاع الذي قتل بساطوره شمّاساً وأصاب كاهناً بجروح خطرة، سيتمّ إيداعه الحبس الاحترازي بتهمة ارتكاب «جريمة قتل وإصابة أشخاص بجروح لدوافع إرهابية»، وفق «فرانس برس».

رجل مسلّح بساطور

وأعلنت وزارة الداخلية الإسبانية في بيان لها يوم الخميس الماضي أنّه «بُعيد الساعة السابعة مساءً (18:00 ت غ)، دخل رجل مسلّح بساطور كنيسة سان إيسيدرو في إلخسيراس حيث هاجم الكاهن ممّا أدّى إلى إصابته بجروح خطرة».

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وأضافت «بعد ذلك، دخل المهاجم كنيسة نويسترا سينيورا دي لا بالما، حيث عاث فيها خراباً ثم هاجم الشمّاس. نجح الشمّاس في الخروج من الكنيسة، لكنّ المهاجم قبض عليه في الخارج وأصابه بجروح مميتة». وبحسب البيان فإنّه «ما هي إلا لحظات حتّى تمّ نزع سلاح (المهاجم) وإلقاء القبض عليه، وهو حالياً محتجز لدى الشرطة».

ولا تبعد الكنيستان عن بعضهما البعض سوى بضع دقائق سيراً على القدمين.