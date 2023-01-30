سامح شكري يزور موسكو لبحث العلاقات الثنائية وتطورات الأزمة الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط

يتوجه وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى العاصمة الروسية موسكو، مساء اليوم الإثنين، في زيارة ثنائية تستهدف متابعة مسار العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير أحمد أبوزيد إن شكري من المقرر أن يلتقي خلال الزيارة كلا من وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف، ونائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف، بالإضافة إلى سكرتير عام مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف، حيث سيناقش مع المسؤولين الروس مجمل ملفات العلاقات الثنائية بين البلدين، والتقدم المحرز في تنفيذ مشروعات التعاون، بما يحقق مصالح البلدين.

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من ناحية أخرى، أشار الناطق باسم الخارجية المصرية إلى أن الزيارة سوف تتيح الفرصة للجانبين المصري والروسي للتشاور وتبادل وجهات النظر حول العديد من الملفات الدولية والإقليمية ذات التأثير على المصالح المشتركة للبلدين، بما في ذلك تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها المختلفة.