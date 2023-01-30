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بلينكن يدعو من القاهرة لـ «الهدوء وخفض التصعيد» بين الإسرائيليين والفلسطينيين

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 30 يناير 2023, 01:13 مساء
بلينكن يدعو من القاهرة لـ «الهدوء وخفض التصعيد» بين الإسرائيليين والفلسطينيين
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، يلتقي بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القصر الرئاسي في القاهرة، 30 يناير 2023. (أ ف ب)
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دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الإثنين إلى «الهدوء وخفض التصعيد» بين الإسرائيليين والفلسطينيين، خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره المصري بالقاهرة وسط تصعيد أعمال العنف مؤخرا بين الطرفين.

والتقى بلينكن صباح الإثنين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبحث معه تهدئة الأوضاع، قبيل التوجه إلى القدس ورام الله، بحسب وكالة «فرانس برس».

واستقبل السيسي، الذي عاد لتوّه من جولة في آسيا، بلينكن وشكّلت التطوّرات الأخيرة بين الإسرائيليين والفلسيطينيين الموضوع الرئيسي للنقاشات.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، إنّهما «بحثا الجهود الجارية لخفض حدّة التوترات بين الإسرائيليين والفلسطينيين»، مؤكّداً دور القاهرة «المهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي».

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