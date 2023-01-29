إيران تتلقى رسائل عبر قطر من دول مشاركة في المفاوضات النووية

القاهرة - بوابة الوسط

تلقت إيران عبر قطر رسائل من دول مشاركة في مفاوضات الملف النووي المتوقفة، وفق ما أعلن وزير خارجيتها حسين أمير عبداللهيان الأحد أثناء استقباله نظيره القطري في طهران.

وقال عبداللهيان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القطري «تسلمنا عبر وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رسائل من جانب أطراف الاتفاق النووي»، بحسب «فرانس برس».

جهود الدوحة لإحياء المفاوضات النووية المتوقفة

لم يورد المسؤول الإيراني أي تفاصيل عن مضمون الرسائل، لكنه رحب بالجهود التي تبذلها الدوحة لإحياء المفاوضات النووية المتوقفة منذ أشهر. وأضاف الوزير الإيراني «تحاول قطر إعادة جميع الأطراف في الاتفاق النووي إلى التزاماتها».

بدأت إيران والقوى الكبرى محادثات في أبريل 2021 في فيينا بهدف إحياء الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني المبرم العام 2015 بعد انسحاب الولايات المتحدة أحاديا منه العام 2018. لكن النقاشات لم تحرز أي تقدم ملموس. ويضمن الاتفاق الطابع المدني للبرنامج النووي لإيران المتهمة بالسعي لتطوير سلاح ذري رغم نفيها ذلك.

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على صعيد متصل، أعلن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي الثلاثاء أنه يعتزم زيارة إيران في فبراير لإجراء مباحثات «أساسية» تهدف إلى حمل هذا البلد على استئناف التعاون حول أنشطته النووية.

موقع عسكري في وسط إيران يتعرض لهجوم بطائرات مسيرة

وتعرض موقع عسكري في وسط إيران لهجوم بطائرات مسيّرة، ليل السبت الأحد، يشبه العمليات السرية التي استهدفت منشآت نووية في السنوات الأخيرة.

وعلى صعيد الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ وفاة الشابة مهسا أميني في سبتمبر، شجب أمير عبداللهيان مجددا الأحد «الدور غير البناء» للولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية - ألمانيا وفرنسا وبريطانيا - في «أعمال الشغب».