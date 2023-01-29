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إيران.. ثلاثة قتلى و800 جريح جراء زلزال بقوة 5.9 درجة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 29 يناير 2023, 04:14 مساء
إيران.. ثلاثة قتلى و800 جريح جراء زلزال بقوة 5.9 درجة
إيرانيون مجتمعون حول نار في خوي. (أ ف ب)
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قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب أكثر من 800 آخرين بجروح معظمها طفيفة، جراء زلزال بقوة 5.9 درجة ضرب مساء السبت منطقة جبلية شمال غرب إيران قرب الحدود مع تركيا. 

وذكر مركز رصد الزلازل في جامعة طهران أن الزلزال ضرب مدينة خوي في محافظة أذربيجان الغربية شمال غرب إيران في الساعة 21.44 (18.14 بتوقيت غرينتش)، بحسب «فرانس برس». 

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية «إرنا» عن محافظ أذربيجان الغربية محمد صادق معتمديان قوله إن «هذا الزلزال تسبب حتى الآن في مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 816 شخصًا». 

 20 هزة ارتدادية تتسبب بحالة من الذعر لدى السكان
وقال مدير منظمة الهلال الأحمر في إيران بير حسين كوليفاند للتلفزيون «حاليا، هناك 30 شخصًا في المستشفيات وخرج المصابون الآخرون بعد تلقي علاجات في عيادات خارجية».  وانتهت عمليات الإنقاذ والبحث عن الضحايا التي جرت بمساعدة مجموعات إنقاذ من المحافظات المجاورة. 

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وتوجه وزير الداخلية أحمد وحيدي إلى خوي للإشراف على الوضع، بحسب الوكالة. وأكد معتمديان أن المنازل في 70 قرية تضررت بنسبة 20 إلى 80 في المئة، لافتًا إلى أن نسبة الأضرار في المناطق السكنية تخطت تلك التي سببتها زلازل سابقة ضربت المنطقة. 

وتسببت أكثر من 20 هزة ارتدادية بحالة من الذعر لدى السكان الذين غادروا منازلهم رغم برودة الطقس.  وأظهرت لقطات نشرتها وسائل إعلام إيرانية أشخاصًا يجلسون حول النيران، وقد التحفوا ببطانيات في حين تضرب موجة من الثلوج شمال غرب البلاد. 

 الزلزال الأكثر دمويّة في تاريخ إيران
وتتعرض هذه المنطقة للزلازل باستمرار.  وتسبب زلزال بقوة 5.8 وقع في 8 يناير بالقرب من خوي بإصابة مئات الأشخاص بجروح.  وفي فبراير 2020، قُتل تسعة أشخاص إثر زلزال بقوة 5.7 درجة وقع في تركيا على الحدود مع إيران وطال قرية حبش العليا في غرب البلاد.

لكن الزلزال الأكثر دموية في تاريخ إيران الحديث كان بقوة 7.4 درجة ووقع العام 1990 في شمال البلاد وأدى إلى سقوط 40 ألف قتيل و30 ألف جريح وتشريد نصف مليون آخرين. وتقع إيران فوق عدد من الصفائح التكتونية وتشهد نشاطًا زلزاليًا شديدًا.

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