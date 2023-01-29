بابا الفاتيكان يدين تصاعد العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين

القاهرة - بوابة الوسط

دان بابا الفاتيكان فرانسيس، الأحد، تصاعد أعمال العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعيًا طرفي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إلى الانخراط في ما سماه بحثا صادقا عن السلام.

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وقال البابا بعد صلاة التبشير الملائكي في ساحة القديس بطرس، إنّ دوّامة الموت التي تتصاعد يومًا بعد آخر تُغلق الباب على القلة القليلة من الثقة الموجودة بين الشعبين.

وأوقع هجوم قرب كنيس في القدس الشرقية، الجمعة، سبعة قتلى، فيما شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات في اليوم نفسه على غزة، ردًا على إطلاق فصائل فلسطينية صواريخ من القطاع المحاصر.