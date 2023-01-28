نتانياهو يتعهّد برد «قوي وسريع ودقيق» على هجومي القدس

القاهرة - بوابة الوسط

تعهّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو السبت اتّخاذ إجراءات قوية وسريعة بعد هجومين نفذهما فلسطينيان في القدس الشرقية وأسفر أحدهما عن سقوط سبعة قتلى.

وقال نتانياهو في تصريحات متلفزة نشرها مكتبه قبيل اجتماع للقادة الأمنيين «سيكون ردنا قويا وسريعا ودقيقا.. لا نسعى إلى التصعيد لكننا مستعدون لأي سيناريو»، بحسب «فرانس برس».

وأصيب إسرائيليان بجروح صباح السبت في إطلاق نار في القدس الشرقية نفذه فتى فلسطيني في الثالثة عشرة من عمره أصيب بدوره برصاص الشرطة، غداة عملية إطلاق نار قرب كنيس أوقعت سبعة قتلى وقُتل منفذها، ما يفاقم المخاوف من حدوث تصعيد رغم الدعوات الدولية للتهدئة.

توقيف 42 شخصا على خلفية هجوم استهدف كنيسا

وذكرت شرطة الاحتلال بأن الهجوم الأخير وقع صباح السبت في حي سلوان المتاخم للمدينة القديمة في القدس الشرقية المحتلة. وأصيب رجل يبلغ من العمر 47 عاما وابنه البالغ 23 سنة بجروح ناجمة عن إطلاق النار ونُقلا إلى المستشفى، وفق ما ذكرت الشرطة ومسعفون.

وأعلنت الشرطة في وقت سابق توقيف 42 شخصا على خلفية هجوم الجمعة الذي استهدف كنيسا وكان من بين الاعتداءات الأكثر دموية في القدس منذ سنوات.

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وهاجم فلسطيني من سكان القدس الشرقية يبلغ من العمر 21 عاما الكنيس الواقع في حي النبي يعقوب الاستيطاني قبل أن تطارده الشرطة الإسرائيلية وتقتله. ولم يتضح بعد إن كان المهاجم عضوا في فصيل فلسطيني مسلّح معروف. وتزامن الهجوم مع اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا المحرقة.

تصعيد في المواجهات في الأراضي الفلسطينية

تأتي هذه الهجمات في ظل تصعيد في المواجهات في الأراضي الفلسطينية بعد مداهمات دامية للجيش الإسرائيلي في الضفّة الغربيّة المحتلّة هي الأعنف منذ نحو عشرين عامًا، أعقبها إطلاق فصائل فلسطينية صواريخ من قطاع غزة ردّت عليها إسرائيل بشن غارات على القطاع المحاصر الذي تسيطر عليه حركة حماس.

في الضفة الغربية وقطاع غزة وبعض المخيمات الفلسطينية في لبنان، نزل عشرات الفلسطينيّين إلى الشوارع مبتهجين وهم يلوحون بالأعلام الفلسطينية.

وحذّر النائب المعارض ميكي ليفي من حزب «يش عتيد» الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق يائير لبيد من أن ارتفاع منسوب العنف يعيد إلى الأذهان الانتفاضة الفلسطينية الثانية (2000-2005). وقال «ما حدث قبل 20 عاما (بدأ) الآن.. علينا الجلوس والتفكير في الطريقة التي سنمضي قدما من خلالها ونوقف هذا الوضع╤.