تحطم طائرتين تابعتين لسلاح الجو الهندي خلال مناورات عسكرية

القاهرة - بوابة الوسط

تحطمت طائرتان تابعتان لسلاح الجوي الهندي، بعد اصطدامهما المحتمل خلال مناورات على بعد 300 كيلومتر جنوب العاصمة نيودلهي، بحسب ما أفادت الشرطة في مكان الحادث.

وقال المسؤول في الشرطة دارمندر غور «حددنا موقع حطام إحدى الطائرتين وعثرنا على طيار مصاب في غابات باهادغاره». وأضاف «من المحتمل أن تكون الطائرة الأخرى قد تحطمت على مسافة أبعد وأرسلنا فرقًا لتحديد موقعها»، وفق «فرانس برس».

تاريخ من تحطم الطائرات في الهند

وتعرضت العديد من طائرات سلاح الجو الهندي لحوادث. وفي أكتوبر، قُتل خمسة جنود بعد تحطم مروحيتهم في ولاية أروناتشال براديش الشمالية الشرقية، بالقرب من الحدود المتنازع عليها مع الصين، في ثاني حادث تحطم مروحية في هذا الشهر تشهده الولاية.

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وقبل أسابيع قليلة، تحطمت مروحية أخرى بالقرب من بلدة تاوانغ، مما أسفر عن مقتل قائدها. في ديسمبر 2021، قُتل رئيس أركان الجيش الهندي السابق، بيبين راوات، مع 12 آخرين عندما تحطمت مروحية روسية الصنع من طراز Mi-17، كانت تقله إلى قاعدة عسكرية.