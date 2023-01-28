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وزير الدفاع الألماني: 100 مليار يورو لا تكفي لتحديث الجيش

القاهرة - بوابة الوسط السبت 28 يناير 2023, 06:34 مساء
وزير الدفاع الألماني: 100 مليار يورو لا تكفي لتحديث الجيش
وزير الدفاع الألماني
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قال وزير الدفاع الألماني الجديد، أمس الجمعة، إن الموازنة المرصودة لتحديث الجيش والبالغة 100 مليار يورو غير كافية. وصرّح بوريس بيستوريوس لصحيفة سويدويتشه تسايتونغ إن «100 مليار لن تكون كافية».

وكان المستشار أولاف شولتس قد أعلن إنشاء صندوق خاص لتحديث الجيش في 27 فبراير 2022، بعد ثلاثة أيام فقط من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا. وأضاف بيستوريوس الذي تولى منصبه الأسبوع الماضي، «مع كل منظومة جديدة، لدينا أيضًا تكاليف صيانة جديدة، ومع كل آلية جديدة، هناك تكاليف تشغيل جديدة ومرتفعة»، بحسب «فرانس برس».

كما ألقى بظلال من الشكّ على ميزانية الدفاع السنوية لألمانيا التي تناهز 50 مليار يورو، قائلا «لا أظن أن هذا سيكون كافيا». ولفت المسؤول الألماني إلى أن الجيش سيتحمل تكاليف جديدة تقدّر بالمليارات لتعويض الأسلحة التي يرسلها من مخزوناته إلى أوكرانيا.

 14 مدفع هاوتزر ذاتي الدفع وخمس راجمات صواريخ
وتشمل قائمة العتاد الجديد 14 مدفع هاوتزر ذاتي الدفع وخمس راجمات صواريخ من طراز «مارس2» و500 صاروخ ستينغر مضاد للطائرات و18 ألف خوذة قتال. كما يجب تعويض 14 دبابة ليوبارد تعهدت برلين إرسالها إلى أوكرانيا.

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وقال بيستوريوس «على المدى المتوسط والبعيد، يتعيّن علينا بناء صناعة أسلحة في أوروبا يمكنها القيام بذلك». وأضاف الوزير الذي من المقرر أن يجري محادثات مع الفاعلين في صناعة الدفاع الألمانية الأسبوع المقبل، «نحن بحاجة إلى الإسراع في التزود». وبعد سنوات من خفض موازنة الدفاع، تعهّد شولتس في سبتمبر جعل الجيش الألماني «الأفضل تجهيزًا» في أوروبا.

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