موسكو تتهم الجيش الأوكراني بقتل 14 شخصا في ضربة استهدفت مستشفى

القاهرة - بوابة الوسط

اتهمت روسيا السبت الجيش الأوكراني بالتسبب بمقتل 14 شخصًا وإصابة 24 بجروح من خلال شن ضربة على مستشفى في منطقة لوغانسك بشرق أوكرانيا الانفصالي.

وقال الجيش الروسي في بيان إن صباح السبت «قصفت القوات الأوكرانية المسلّحة عمدًا مبنى مستشفى محلي بقاذفات صواريخ من طراز هيمارس» في بلدة نوفويدار في منطقة لوغانسك. ولفت إلى أن الضربة «خلّفت 14 قتيلًا و24 جريحًا في صفوف المرضى والطاقم الطبي»، وفق «فرانس برس».

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب اثنان آخران على الأقل بعد أن قصفت القوات الروسية حيا سكنيا في مدينة كوستيانتينيفكا بشرق أوكرانيا، وذلك حسبما قال حاكم المنطقة السبت .

الوضع على الجبهة لا يزال محتدما بشدة

وكتب الحاكم بافلو كيريلينكو على تطبيق المراسلة «تيليغرام» أن أضرارا لحقت بأربعة مبان سكنية وفندق وأن رجال الإنقاذ ومسؤولي الشرطة في الموقع «ليوثقوا بعناية جريمة أخرى ارتكبها المحتلون الروس».

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وفي وقت سابق اليوم قال كيريلينكو إن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب ما لا يقل عن سبعة في ضربات روسية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة إن الوضع على الجبهة لا يزال محتدما بشدة، خاصة في منطقة دونيتسك الشرقية حيث تكثف روسيا هجومها.