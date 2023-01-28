  • Alwasat News
Atwasat

موسكو تتهم الجيش الأوكراني بقتل 14 شخصا في ضربة استهدفت مستشفى

القاهرة - بوابة الوسط السبت 28 يناير 2023, 05:37 مساء
موسكو تتهم الجيش الأوكراني بقتل 14 شخصا في ضربة استهدفت مستشفى
المدفعية الأوكرانية تقصف المواقع الروسية في شرق أوكرانيا. (الإنترنت)
alwasat radio

اتهمت روسيا السبت الجيش الأوكراني بالتسبب بمقتل 14 شخصًا وإصابة 24 بجروح من خلال شن ضربة على مستشفى في منطقة لوغانسك بشرق أوكرانيا الانفصالي.

وقال الجيش الروسي في بيان إن صباح السبت «قصفت القوات الأوكرانية المسلّحة عمدًا مبنى مستشفى محلي بقاذفات صواريخ من طراز هيمارس» في بلدة نوفويدار في منطقة لوغانسك. ولفت إلى أن الضربة «خلّفت 14 قتيلًا و24 جريحًا في صفوف المرضى والطاقم الطبي»، وفق «فرانس برس».

 قتل ثلاثة أشخاص وأصيب اثنان آخران على الأقل بعد أن قصفت القوات الروسية حيا سكنيا في مدينة كوستيانتينيفكا بشرق أوكرانيا، وذلك حسبما قال حاكم المنطقة السبت .

الوضع على الجبهة لا يزال محتدما بشدة
وكتب الحاكم بافلو كيريلينكو على تطبيق المراسلة «تيليغرام» أن أضرارا لحقت بأربعة مبان سكنية وفندق وأن رجال الإنقاذ ومسؤولي الشرطة في الموقع «ليوثقوا بعناية جريمة أخرى ارتكبها المحتلون الروس».

-  معارك عنيفة للسيطرة على فوغليدار في شرق أوكرانيا
- «شولتس»: فرنسا وألمانيا ستواصلان دعم أوكرانيا «ما دام ذلك ضروريا»

وفي وقت سابق اليوم قال كيريلينكو إن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب ما لا يقل عن سبعة في ضربات روسية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة إن الوضع على الجبهة لا يزال محتدما بشدة، خاصة في منطقة دونيتسك الشرقية حيث تكثف روسيا هجومها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بيع قميص أسطورة السلة الأميركية ليبرون جيمس بالمزاد مقابل 3.7 مليون دولار

بيع قميص أسطورة السلة الأميركية ليبرون جيمس بالمزاد مقابل 3.7 مليون دولار
كريستيانو يظهر في دائرة شبهات يوفنتوس ويهدد «السيدة العجوز» بصفعة

كريستيانو يظهر في دائرة شبهات يوفنتوس ويهدد «السيدة العجوز» بصفعة
القبض على عضو في تشكيل عصابي يسرق المحال والمواطنين تحت تهديد السلاح بطرابلس

القبض على عضو في تشكيل عصابي يسرق المحال والمواطنين تحت تهديد السلاح بطرابلس
ربع مليون زائر في ثاني أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب

ربع مليون زائر في ثاني أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب
هندوراس تفقد «بيغ بوي» أشهر زرافة

هندوراس تفقد «بيغ بوي» أشهر زرافة
فيديو صادم لتعرض أميركي أسود للضرب على يد الشرطة يزيد الغضب في الولايات المتحدة

فيديو صادم لتعرض أميركي أسود للضرب على يد الشرطة يزيد الغضب في الولايات المتحدة
كاريكاتير حليم - إذاعة بي بي سي نيوز عربي «هنا لندن» توقف بثها بعد 85 عاما

كاريكاتير حليم - إذاعة بي بي سي نيوز عربي «هنا لندن» توقف بثها بعد 85 عاما
في أول مشاركة له مع زاخو.. الليبي محمد الغنيمي يسجل ثنائية ويصعد بفريقه مركزا في الدوري

في أول مشاركة له مع زاخو.. الليبي محمد الغنيمي يسجل ثنائية ويصعد بفريقه مركزا في...
فيض من الوثائق المصنفة سرية في الولايات المتحدة

فيض من الوثائق المصنفة سرية في الولايات المتحدة
شح الحليب في تونس.. «انهيار بطيء» لقطاع إنتاج الألبان

شح الحليب في تونس.. «انهيار بطيء» لقطاع إنتاج الألبان
شيخ الخطاطين أبوبكر ساسي وسيرته العلمية في ضيافة «مركز المحفوظات»

شيخ الخطاطين أبوبكر ساسي وسيرته العلمية في ضيافة «مركز المحفوظات»
كويكب «بي يو 2023» مر قرب الأرض بسلام

كويكب «بي يو 2023» مر قرب الأرض بسلام
مصطفى مرعي: تركت دارنس لحفظ رصيدي وحبي للجماهير

مصطفى مرعي: تركت دارنس لحفظ رصيدي وحبي للجماهير
جريدة «الوسط»: ميلوني في طرابلس ومعها ملفا الهجرة والطاقة

جريدة «الوسط»: ميلوني في طرابلس ومعها ملفا الهجرة والطاقة
خبير ألماني: «نظام جديد شرير» يتشكل في ليبيا وسط حالة من الجمود

خبير ألماني: «نظام جديد شرير» يتشكل في ليبيا وسط حالة من الجمود
شاهد.. «في التسعين»: تداعيات تعليق الأندية مشاركتها في «دورينا»

شاهد.. «في التسعين»: تداعيات تعليق الأندية مشاركتها في «دورينا»
في العدد 375: ميلوني في طرابلس.. وصعود سعر برميل النفط الليبي

في العدد 375: ميلوني في طرابلس.. وصعود سعر برميل النفط الليبي
دولة القصر.. دولة الخيمة ودولة اللصوص

دولة القصر.. دولة الخيمة ودولة اللصوص
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
شولتس في أميركا اللاتينية للقاء لولا للمرة الأولى
شولتس في أميركا اللاتينية للقاء لولا للمرة الأولى
كوريا الشمالية تنتقد تعهدات أميركا بإرسال دبابات لأوكرانيا
كوريا الشمالية تنتقد تعهدات أميركا بإرسال دبابات لأوكرانيا
اعتقال تايري نيكولز.. ثلاث دقائق من العنف المروع موثقة بالفيديو
اعتقال تايري نيكولز.. ثلاث دقائق من العنف المروع موثقة بالفيديو
الأمم المتحدة تبحث مع مادورو وضع حقوق الإنسان في فنزويلا
الأمم المتحدة تبحث مع مادورو وضع حقوق الإنسان في فنزويلا
ترامب يحاول دفع حملته الانتخابية في خطاب بولاية نيوهامبشر
ترامب يحاول دفع حملته الانتخابية في خطاب بولاية نيوهامبشر
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بريطانيا.. اجتماع دولي للنظر في «جرائم حرب» محتملة في أوكرانيا
بريطانيا.. اجتماع دولي للنظر في «جرائم حرب» محتملة في ......
مكارثي يدعو الكونغرس للتحقيق مع بايدن بقضية الوثائق السرية
مكارثي يدعو الكونغرس للتحقيق مع بايدن بقضية الوثائق السرية...
السويد: القصف الروسي على مبنى سكني في دنيبرو «جريمة حرب»
السويد: القصف الروسي على مبنى سكني في دنيبرو «جريمة حرب»...
انفجار بخط أنابيب غاز في ليتوانيا
انفجار بخط أنابيب غاز في ليتوانيا...
زيلينسكي يتعهد توفير «كل ما يلزم» للدفاع عن باخموت وسوليدار
زيلينسكي يتعهد توفير «كل ما يلزم» للدفاع عن باخموت وسوليدار...
المزيد
موسكو تتهم الجيش الأوكراني بقتل 14 شخصا في ضربة استهدفت مستشفى
موسكو تتهم الجيش الأوكراني بقتل 14 شخصا في ضربة استهدفت ......
فرز 80% من الأصوات.. الجنرال المتقاعد بيتر بافيل يفوز بالرئاسة التشيكية
فرز 80% من الأصوات.. الجنرال المتقاعد بيتر بافيل يفوز ......
أفغانستان.. موجة برد تحصد أرواح 166 شخصا
أفغانستان.. موجة برد تحصد أرواح 166 شخصا...
ترامب يحاول دفع حملته الانتخابية في خطاب بولاية نيوهامبشر
ترامب يحاول دفع حملته الانتخابية في خطاب بولاية نيوهامبشر...
الأمم المتحدة تبحث مع مادورو وضع حقوق الإنسان في فنزويلا
الأمم المتحدة تبحث مع مادورو وضع حقوق الإنسان في فنزويلا...
المزيد