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الأمم المتحدة تبحث مع مادورو وضع حقوق الإنسان في فنزويلا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 28 يناير 2023, 03:24 مساء
الأمم المتحدة تبحث مع مادورو وضع حقوق الإنسان في فنزويلا
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (يمين)مستقبلا المفوض الأممي لحقوق الإنسان فولكر تورك في قصر ميرافلوريس، 27 يناير 2023. (أ ف ب)
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التقى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، بدعوة من كراكاس، الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الجمعة، لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.

وبعد الاجتماع المغلق في قصر ميرافلوريس الرئاسي، قال مادورو في تغريدة: «لقاء مثمر مع فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الذي تفضل بقبول دعوتنا لفنزويلا.. أكدنا التزامنا بالدفاع عن حقوق الإنسان والرغبة في المضي قدما في تحسين النظام القضائي»، حسب وكالة «فرانس برس».

ومنذ وصولهم الخميس، التقى تورك والوفد المرافق له بمنظمات غير حكومية وممثلي المجتمع المدني، وضحايا انتقدوا «انتهاكات منهجية».

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ودعت تسعون منظمة غير حكومية إلى «تعزيز» العمل من أجل حماية حقوق الإنسان، وقالت إنه «من الضروري رفع أصواتنا علنا وعلى أعلى مستوى (...) وتعزيز العمل المشترك لتجنب ووقف الانتهاكات الجسيمة التي لا تزال تُرتَكب في فنزويلا بشكل منهجي».

تأثير العقوبات الاقتصادية الأميركية
وتدافع الحكومة عن نفسها بالإشارة إلى تأثير العقوبات الاقتصادية الأميركية، مؤكدة رغبتها بالشروع في «حوار بناء».

وشكلت الرئيسة التشيلية السابقة ميشيل باشليه، التي خلفها تورك، بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق في فنزويلا، العام 2019 لرصد وضع حقوق الإنسان في البلاد.

وفي تقريرها الأخير قبل مغادرتها منصبها، قالت باشليه إنها سجلت تقدمًا في مجال حقوق الإنسان في فنزويلا، مشيرة إلى أنه لا يزال هناك «الكثير لإحرازه».

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