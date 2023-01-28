كوريا الشمالية تنتقد تعهدات أميركا بإرسال دبابات لأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

نددت كوريا الشمالية السبت، بتعهدات الولايات المتحدة إرسال دبابات قتالية إلى أوكرانيا، قائلة إن واشنطن «تتجاوز الخط الأحمر»، لكسب الهيمنة عن طريق حرب بالوكالة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء المركزية الرسمية في كوريا الشمالية، على لسان كيم يو جونج، شقيقة الزعيم كيم جونج أون.

وأدلت كيم يو جونج، بهذه التصريحات في بيان نقلته وكالة الأنباء، قائلة إن كوريا الشمالية «ستقف في نفس الخندق» مع روسيا ضد الولايات المتحدة، وفق «يورو نيوز».

وقالت الولايات المتحدة قبل أيام، إنها ستقدم لأوكرانيا 31 دبابة من دباباتها الأكثر تقدما بعد أن أصدرت ألمانيا إعلانا مماثلا، وقد ألغى هذا أحد المحظورات في الدعم الغربي لمعركة أوكرانيا ضد الغزو الروسي، من خلال التعهد بأسلحة ذات غرض هجومي بشكل أساسي.

«قلق من تصعيد الولايات المتحدة لوضع الحرب»

وقالت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي في البيان «أعبر عن قلقي الشديد بشأن تصعيد الولايات المتحدة لوضع الحرب من خلال تزويد أوكرانيا بالمعدات العسكرية للهجوم البري».

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وأضافت أن الولايات المتحدة والدول الغربية «ليس لديها الحق ولا المبرر، للافتراء على ممارسة الدول ذات السيادة، لحق الدفاع عن النفس».