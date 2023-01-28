سفير أوكرانيا في باريس: وعود بتسليم كييف 321 دبابة ثقيلة

القاهرة - بوابة الوسط

قال سفير أوكرانيا لدي فرنسا، فاديم أوميلشينكو، لقناة (بي.إف.إم) التليفزيونية الجمعة، إن عدة دول وعدت بإرسال ما إجماليه 321 دبابة ثقيلة لكييف.

وقال أوميلشينكو، في مقابلة للقناة الفرنسية: «حتى اليوم، أكد عدد من الدول رسميا الموافقة على تسليم 321 دبابة ثقيلة لأوكرانيا»، مضيفا «تختلف شروط التسليم لكل حالة، ونحن بحاجة إلى هذه المساعدة في أسرع وقت ممكن»، وفق وكالة «يورو نيوز».

دول سترسل دبابات لأوكرانيا

ولم يقدم أوميلشينكو تفصيلا لعدد الدبابات لكل دولة.

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قالت عدة دول غربية في مقدمتها ألمانيا والولايات المتحدة، يوم الخميس، إنها سترسل دبابات إلى أوكرانيا.