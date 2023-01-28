  • Alwasat News
Atwasat

سفير أوكرانيا في باريس: وعود بتسليم كييف 321 دبابة ثقيلة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 28 يناير 2023, 01:19 مساء
سفير أوكرانيا في باريس: وعود بتسليم كييف 321 دبابة ثقيلة
دبابة هجومية من طراز «أبرامز». (الإنترنت)
alwasat radio

قال سفير أوكرانيا لدي فرنسا، فاديم أوميلشينكو، لقناة (بي.إف.إم) التليفزيونية الجمعة، إن عدة دول وعدت بإرسال ما إجماليه 321 دبابة ثقيلة لكييف.

وقال أوميلشينكو، في مقابلة للقناة الفرنسية: «حتى اليوم، أكد عدد من الدول رسميا الموافقة على تسليم 321 دبابة ثقيلة لأوكرانيا»، مضيفا «تختلف شروط التسليم لكل حالة، ونحن بحاجة إلى هذه المساعدة في أسرع وقت ممكن»، وفق وكالة «يورو نيوز».

دول سترسل دبابات لأوكرانيا
ولم يقدم أوميلشينكو تفصيلا لعدد الدبابات لكل دولة.

-  كييف: واشنطن لا تعارض تسليمنا مقاتلات بولندية
-  رئيس وزراء بولندا يدعو لتشكيل لجنة تحقيق دولية بشأن «الإبادة الجماعية» في أوكرانيا

قالت عدة دول غربية في مقدمتها ألمانيا والولايات المتحدة، يوم الخميس، إنها سترسل دبابات إلى أوكرانيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ربع مليون زائر في ثاني أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب

ربع مليون زائر في ثاني أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب
هندوراس تفقد «بيغ بوي» أشهر زرافة

هندوراس تفقد «بيغ بوي» أشهر زرافة
فيديو صادم لتعرض أميركي أسود للضرب على يد الشرطة يزيد الغضب في الولايات المتحدة

فيديو صادم لتعرض أميركي أسود للضرب على يد الشرطة يزيد الغضب في الولايات المتحدة
كاريكاتير حليم - إذاعة بي بي سي نيوز عربي «هنا لندن» توقف بثها بعد 85 عاما

كاريكاتير حليم - إذاعة بي بي سي نيوز عربي «هنا لندن» توقف بثها بعد 85 عاما
في أول مشاركة له مع زاخو.. الليبي محمد الغنيمي يسجل ثنائية ويصعد بفريقه مركزا في الدوري

في أول مشاركة له مع زاخو.. الليبي محمد الغنيمي يسجل ثنائية ويصعد بفريقه مركزا في...
فيض من الوثائق المصنفة سرية في الولايات المتحدة

فيض من الوثائق المصنفة سرية في الولايات المتحدة
شح الحليب في تونس.. «انهيار بطيء» لقطاع إنتاج الألبان

شح الحليب في تونس.. «انهيار بطيء» لقطاع إنتاج الألبان
شيخ الخطاطين أبوبكر ساسي وسيرته العلمية في ضيافة «مركز المحفوظات»

شيخ الخطاطين أبوبكر ساسي وسيرته العلمية في ضيافة «مركز المحفوظات»
كويكب «بي يو 2023» مر قرب الأرض بسلام

كويكب «بي يو 2023» مر قرب الأرض بسلام
مصطفى مرعي: تركت دارنس لحفظ رصيدي وحبي للجماهير

مصطفى مرعي: تركت دارنس لحفظ رصيدي وحبي للجماهير
جريدة «الوسط»: ميلوني في طرابلس ومعها ملفا الهجرة والطاقة

جريدة «الوسط»: ميلوني في طرابلس ومعها ملفا الهجرة والطاقة
خبير ألماني: «نظام جديد شرير» يتشكل في ليبيا وسط حالة من الجمود

خبير ألماني: «نظام جديد شرير» يتشكل في ليبيا وسط حالة من الجمود
شاهد.. «في التسعين»: تداعيات تعليق الأندية مشاركتها في «دورينا»

شاهد.. «في التسعين»: تداعيات تعليق الأندية مشاركتها في «دورينا»
في العدد 375: ميلوني في طرابلس.. وصعود سعر برميل النفط الليبي

في العدد 375: ميلوني في طرابلس.. وصعود سعر برميل النفط الليبي
دولة القصر.. دولة الخيمة ودولة اللصوص

دولة القصر.. دولة الخيمة ودولة اللصوص
المشري: عقيلة عارض التوقيع على وثيقة التفاهمات.. وغيَّر موقفه بعد ضغوط

المشري: عقيلة عارض التوقيع على وثيقة التفاهمات.. وغيَّر موقفه بعد ضغوط
حكومة باشاغا تقرر الحجز الإداري على إيرادات النفط 2022 لدى المصرف الخارجي والمؤسسة العربية المصرفية

حكومة باشاغا تقرر الحجز الإداري على إيرادات النفط 2022 لدى المصرف الخارجي ...
«أدرينالين».. يستضيف «العقلية»

«أدرينالين».. يستضيف «العقلية»
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
معارك عنيفة للسيطرة على فوغليدار في شرق أوكرانيا
معارك عنيفة للسيطرة على فوغليدار في شرق أوكرانيا
الاتحاد الأوروبي: حرق المصحف عمل مشين ولا مجال لدينا لمظاهر الكراهية ضد المسلمين
الاتحاد الأوروبي: حرق المصحف عمل مشين ولا مجال لدينا لمظاهر ...
جريحان إسرائيليان في إطلاق نار بالقرب من القدس القديمة
جريحان إسرائيليان في إطلاق نار بالقرب من القدس القديمة
سفير أوكرانيا في باريس: وعود بتسليم كييف 321 دبابة ثقيلة
سفير أوكرانيا في باريس: وعود بتسليم كييف 321 دبابة ثقيلة
شولتس في أميركا اللاتينية للقاء لولا للمرة الأولى
شولتس في أميركا اللاتينية للقاء لولا للمرة الأولى
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بريطانيا.. اجتماع دولي للنظر في «جرائم حرب» محتملة في أوكرانيا
بريطانيا.. اجتماع دولي للنظر في «جرائم حرب» محتملة في ......
مكارثي يدعو الكونغرس للتحقيق مع بايدن بقضية الوثائق السرية
مكارثي يدعو الكونغرس للتحقيق مع بايدن بقضية الوثائق السرية...
السويد: القصف الروسي على مبنى سكني في دنيبرو «جريمة حرب»
السويد: القصف الروسي على مبنى سكني في دنيبرو «جريمة حرب»...
انفجار بخط أنابيب غاز في ليتوانيا
انفجار بخط أنابيب غاز في ليتوانيا...
زيلينسكي يتعهد توفير «كل ما يلزم» للدفاع عن باخموت وسوليدار
زيلينسكي يتعهد توفير «كل ما يلزم» للدفاع عن باخموت وسوليدار...
المزيد
الأمم المتحدة تبحث مع مادورو وضع حقوق الإنسان في فنزويلا
الأمم المتحدة تبحث مع مادورو وضع حقوق الإنسان في فنزويلا...
اعتقال تايري نيكولز.. ثلاث دقائق من العنف المروع موثقة بالفيديو
اعتقال تايري نيكولز.. ثلاث دقائق من العنف المروع موثقة ......
كوريا الشمالية تنتقد تعهدات أميركا بإرسال دبابات لأوكرانيا
كوريا الشمالية تنتقد تعهدات أميركا بإرسال دبابات لأوكرانيا...
شولتس في أميركا اللاتينية للقاء لولا للمرة الأولى
شولتس في أميركا اللاتينية للقاء لولا للمرة الأولى...
سفير أوكرانيا في باريس: وعود بتسليم كييف 321 دبابة ثقيلة
سفير أوكرانيا في باريس: وعود بتسليم كييف 321 دبابة ثقيلة...
المزيد