  • Alwasat News
Atwasat

الاتحاد الأوروبي: حرق المصحف عمل مشين ولا مجال لدينا لمظاهر الكراهية ضد المسلمين

القاهرة - بوابة الوسط السبت 28 يناير 2023, 10:43 صباحا
الاتحاد الأوروبي: حرق المصحف عمل مشين ولا مجال لدينا لمظاهر الكراهية ضد المسلمين
الناطق باسم الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لويس بوينو. (الإنترنت)
alwasat radio

علق الناطق باسم الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لويس بوينو، على واقعة حرق المصحف الشريف في السويد، مؤكدا أنه عمل «مشين للغاية ويسيء لمشاعر ومعتقدات الكثير من الناس، داخل الاتحاد الأوروبي وفي العالم».

وأكد بوينو، في تغريدة على «تويتر»، أنه «لا يوجد مجال في أوروبا لمظاهر العنصرية والتعصب والكراهية بما في ذلك الكراهية ضد المسلمين».

-  المغرب يدين إحراق متطرف سويدي المصحف الشريف
-  ستولتنبرغ: حان الوقت للترحيب بفنلندا والسويد في حلف شمال الأطلسي

أدت احتجاجات تضمنت حرق المصحف في ستوكهولم يوم السبت الماضي، إلى إثارة غضب ومشاعر المسلمين حول العالم، وخرجت مظاهرات في عدد من الدول.

تنديد عربي وإسلامي
واستنكرت عدة دول عربية، منها السعودية والأردن والكويت والمغرب وقطر ومصر والأردن والإمارات وباكستان، حرق المصحف. وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان «موقف المملكة الثابت الداعي إلى أهمية نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش ونبذ الكراهية والتطرف».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هندوراس تفقد «بيغ بوي» أشهر زرافة

هندوراس تفقد «بيغ بوي» أشهر زرافة
فيديو صادم لتعرض أميركي أسود للضرب على يد الشرطة يزيد الغضب في الولايات المتحدة

فيديو صادم لتعرض أميركي أسود للضرب على يد الشرطة يزيد الغضب في الولايات المتحدة
كاريكاتير حليم - إذاعة بي بي سي نيوز عربي «هنا لندن» توقف بثها بعد 85 عاما

كاريكاتير حليم - إذاعة بي بي سي نيوز عربي «هنا لندن» توقف بثها بعد 85 عاما
في أول مشاركة له مع زاخو.. الليبي محمد الغنيمي يسجل ثنائية ويصعد بفريقه مركزا في الدوري

في أول مشاركة له مع زاخو.. الليبي محمد الغنيمي يسجل ثنائية ويصعد بفريقه مركزا في...
فيض من الوثائق المصنفة سرية في الولايات المتحدة

فيض من الوثائق المصنفة سرية في الولايات المتحدة
شح الحليب في تونس.. «انهيار بطيء» لقطاع إنتاج الألبان

شح الحليب في تونس.. «انهيار بطيء» لقطاع إنتاج الألبان
شيخ الخطاطين أبوبكر ساسي وسيرته العلمية في ضيافة «مركز المحفوظات»

شيخ الخطاطين أبوبكر ساسي وسيرته العلمية في ضيافة «مركز المحفوظات»
كويكب «بي يو 2023» مر قرب الأرض بسلام

كويكب «بي يو 2023» مر قرب الأرض بسلام
مصطفى مرعي: تركت دارنس لحفظ رصيدي وحبي للجماهير

مصطفى مرعي: تركت دارنس لحفظ رصيدي وحبي للجماهير
جريدة «الوسط»: ميلوني في طرابلس ومعها ملفا الهجرة والطاقة

جريدة «الوسط»: ميلوني في طرابلس ومعها ملفا الهجرة والطاقة
خبير ألماني: «نظام جديد شرير» يتشكل في ليبيا وسط حالة من الجمود

خبير ألماني: «نظام جديد شرير» يتشكل في ليبيا وسط حالة من الجمود
شاهد.. «في التسعين»: تداعيات تعليق الأندية مشاركتها في «دورينا»

شاهد.. «في التسعين»: تداعيات تعليق الأندية مشاركتها في «دورينا»
في العدد 375: ميلوني في طرابلس.. وصعود سعر برميل النفط الليبي

في العدد 375: ميلوني في طرابلس.. وصعود سعر برميل النفط الليبي
دولة القصر.. دولة الخيمة ودولة اللصوص

دولة القصر.. دولة الخيمة ودولة اللصوص
المشري: عقيلة عارض التوقيع على وثيقة التفاهمات.. وغيَّر موقفه بعد ضغوط

المشري: عقيلة عارض التوقيع على وثيقة التفاهمات.. وغيَّر موقفه بعد ضغوط
حكومة باشاغا تقرر الحجز الإداري على إيرادات النفط 2022 لدى المصرف الخارجي والمؤسسة العربية المصرفية

حكومة باشاغا تقرر الحجز الإداري على إيرادات النفط 2022 لدى المصرف الخارجي ...
«أدرينالين».. يستضيف «العقلية»

«أدرينالين».. يستضيف «العقلية»
كاريكاتير حليم - تزايد تعاطي المخدرات بين الشباب في ليبيا

كاريكاتير حليم - تزايد تعاطي المخدرات بين الشباب في ليبيا
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
روسيا تمهل سفير لاتفيا أسبوعين لمغادرة أراضيها
روسيا تمهل سفير لاتفيا أسبوعين لمغادرة أراضيها
أميركا توقف ثلاثة أشخاص لمحاولتهم اغتيال صحفية إيرانية
أميركا توقف ثلاثة أشخاص لمحاولتهم اغتيال صحفية إيرانية
برلمان البيرو يرفض طلب الرئيسة تقريب موعد الانتخابات
برلمان البيرو يرفض طلب الرئيسة تقريب موعد الانتخابات
بايدن يعلق على الهجوم المسلح بالقدس الشرقية خلال اتصال مع نتانياهو
بايدن يعلق على الهجوم المسلح بالقدس الشرقية خلال اتصال مع ...
فيديو صادم لتعرض أميركي أسود للضرب على يد الشرطة يزيد الغضب في الولايات المتحدة
فيديو صادم لتعرض أميركي أسود للضرب على يد الشرطة يزيد الغضب في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الجيش الروسي: ملتزمون بوقف إطلاق النار رغم هجمات كييف
الجيش الروسي: ملتزمون بوقف إطلاق النار رغم هجمات كييف...
بريطانيا.. اجتماع دولي للنظر في «جرائم حرب» محتملة في أوكرانيا
بريطانيا.. اجتماع دولي للنظر في «جرائم حرب» محتملة في ......
مكارثي يدعو الكونغرس للتحقيق مع بايدن بقضية الوثائق السرية
مكارثي يدعو الكونغرس للتحقيق مع بايدن بقضية الوثائق السرية...
السويد: القصف الروسي على مبنى سكني في دنيبرو «جريمة حرب»
السويد: القصف الروسي على مبنى سكني في دنيبرو «جريمة حرب»...
انفجار بخط أنابيب غاز في ليتوانيا
انفجار بخط أنابيب غاز في ليتوانيا...
المزيد
جريحان إسرائيليان في إطلاق نار بالقرب من القدس القديمة
جريحان إسرائيليان في إطلاق نار بالقرب من القدس القديمة...
الاتحاد الأوروبي: حرق المصحف عمل مشين ولا مجال لدينا لمظاهر الكراهية ضد المسلمين
الاتحاد الأوروبي: حرق المصحف عمل مشين ولا مجال لدينا لمظاهر ......
معارك عنيفة للسيطرة على فوغليدار في شرق أوكرانيا
معارك عنيفة للسيطرة على فوغليدار في شرق أوكرانيا...
فيديو صادم لتعرض أميركي أسود للضرب على يد الشرطة يزيد الغضب في الولايات المتحدة
فيديو صادم لتعرض أميركي أسود للضرب على يد الشرطة يزيد الغضب ......
بايدن يعلق على الهجوم المسلح بالقدس الشرقية خلال اتصال مع نتانياهو
بايدن يعلق على الهجوم المسلح بالقدس الشرقية خلال اتصال مع ......
المزيد