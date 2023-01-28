برلمان البيرو يرفض طلب الرئيسة تقريب موعد الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

رفض برلمان البيرو طلبا من الرئيسة دينا بولوارتي لتقريب موعد الانتخابات المقررة في أبريل 2024 إلى ديسمبر 2023، في وقت تتصاعد فيه التظاهرات المناهضة لها والتي أودت بالعشرات.

ونال المقترح خلال جلسة برلمانية 45 صوتا مؤيدا مقابل 65 صوتا معارضا، بينما امتنع نائبان عن التصويت، وفق وكالة «فرانس برس».

تظاهرات عنيفة في البيرو

بعد التصويت، تلقى رئيس البرلمان خوسيه وليامز، طلبًا من أجل «إعادة النظر في التصويت» ومناقشته الإثنين خلال جلسة جديدة، وإن كان من الصعب للغاية الآن عكس هذه النتيجة. وقال وليامز إن «بهذا التصويت، تم رفض مقترح الإصلاح الدستوري الهادف إلى تقديم موعد الانتخابات».

وطلبت بولوارتي، الرئيسة المؤقتة لبيرو، تقريب موعد الانتخابات «لإخراج البلاد» من الأزمة السياسية التي تمر بها منذ سبعة أسابيع. ويطالب المتظاهرون بتقريب موعد الانتخابات من أجل إخراج البلاد «من المستنقع الذي نحن فيه».

وتقود الرئيسة الموقتة لبيرو منذ أن عزل البرلمان في 7 ديسمبر الرئيس المنتخب السابق بيدرو كاستيو، وهو ما أدّى إلى خروج تظاهرات عنيفة خلّفت 47 قتيلًا على الأقل.