  • Alwasat News
Atwasat

المئات يشاركون في جنازة شماس قتل بالساطور داخل كنيسته بإسبانيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 27 يناير 2023, 06:16 مساء
المئات يشاركون في جنازة شماس قتل بالساطور داخل كنيسته بإسبانيا
كنيسة «نويسترا سينيورا دي لا بالما» بجنوب إسبانيا وفي وسطها نعش شمّاس، 27 يناير 2023، (ا ف ب)
alwasat radio

شارك المئات الجمعة في جنازة شمّاس قُتل بالساطور داخل كنيسته في إلخيسيراس في جنوب إسبانيا، في هجوم نفّذه مهاجر مغربي طعن أيضاً كاهناً في كنيسة مجاورة قبل أن تلقي الشرطة القبض عليه بشبهة ارتكاب عمل «إرهابي».

وتقاطر المصلّون إلى كنيسة «نويسترا سينيورا دي لا بالما» حيث قُتل قبل يومين الشمّاس الستّيني دييغو فالنسيا، وغصّت بهم مقاعدها ممّا اضطر عشرات للوقوف في الخارج بينما وضع نعش القتيل أمام المذبح في وسط الكنيسة، حسب وكالة «فرانس برس».

ومساء الأربعاء دخل رجل مسلّح بساطور كنيسة سان إيسيدرو في إلخيسيراس وطعن كاهنها في رقبته، ثم توجّه إلى كنيسة «نويسترا سينيورا دي لا بالما» الواقعة على بُعد مئات الأمتار فحطّم عددا من أيقوناتها وصلبانها وانقضّ على الشمّاس الذي فرّ إلى الخارج، لكنّ المهاجم لحق به وعاجله بطعنات أدّت إلى مقتله على الفور، بحسب السلطات. وخضع الكاهن البالغ 74 عاماً لعملية جراحية، وقد تمكّن من مغادرة المستشفى.

وأفاد مصدر في الشرطة للوكالة الفرنسية بأنّ منفّذ الهجوم ياسين قنجاع، وهو شاب مغربي يبلغ 25 عاماً، نُقل إلى مدريد حيث لا تزال الشرطة تستجوبه.

ومن المفترض أنّ يمثل المشتبه به الإثنين أمام قاضٍ في المحكمة المتخصّصة بقضايا الإرهاب بعدما فتحت السلطات تحقيقاً بـ«أعمال إرهابية مفترضة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فيض من الوثائق المصنفة سرية في الولايات المتحدة

فيض من الوثائق المصنفة سرية في الولايات المتحدة
«أداني» تسجل خسائر بـ45 مليار دولار إثر اتهامات بالاحتيال

«أداني» تسجل خسائر بـ45 مليار دولار إثر اتهامات بالاحتيال
كأس السوبر السعودي: رونالدو يسقط في اختباره الكبير الأول مع النصر

كأس السوبر السعودي: رونالدو يسقط في اختباره الكبير الأول مع النصر
كأس ملك إسبانيا.. الريال يقصي جاره أتلتيكو ويعبر إلى نصف النهائي

كأس ملك إسبانيا.. الريال يقصي جاره أتلتيكو ويعبر إلى نصف النهائي
شيخ الخطاطين أبوبكر ساسي وسيرته العلمية في ضيافة «مركز المحفوظات»

شيخ الخطاطين أبوبكر ساسي وسيرته العلمية في ضيافة «مركز المحفوظات»
كويكب «بي يو 2023» مر قرب الأرض بسلام

كويكب «بي يو 2023» مر قرب الأرض بسلام
مصطفى مرعي: تركت دارنس لحفظ رصيدي وحبي للجماهير

مصطفى مرعي: تركت دارنس لحفظ رصيدي وحبي للجماهير
شاهد.. «في التسعين»: تداعيات تعليق الأندية مشاركتها في «دورينا»

شاهد.. «في التسعين»: تداعيات تعليق الأندية مشاركتها في «دورينا»
كأس الاتحاد الإنجليزي.. سيتي يستضيف أرسنال وليفربول يبحث عن ثأره أمام برايتون

كأس الاتحاد الإنجليزي.. سيتي يستضيف أرسنال وليفربول يبحث عن ثأره أمام برايتون
دولة القصر.. دولة الخيمة ودولة اللصوص

دولة القصر.. دولة الخيمة ودولة اللصوص
محمد نشنوش ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في الرياضة العربية

محمد نشنوش ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في الرياضة العربية
المشري: عقيلة عارض التوقيع على وثيقة التفاهمات.. وغيَّر موقفه بعد ضغوط

المشري: عقيلة عارض التوقيع على وثيقة التفاهمات.. وغيَّر موقفه بعد ضغوط
حكومة باشاغا تقرر الحجز الإداري على إيرادات النفط 2022 لدى المصرف الخارجي والمؤسسة العربية المصرفية

حكومة باشاغا تقرر الحجز الإداري على إيرادات النفط 2022 لدى المصرف الخارجي ...
«أدرينالين».. يستضيف «العقلية»

«أدرينالين».. يستضيف «العقلية»
«ناتو»: بإمكان الدبابات الألمانية مساعدة أوكرانيا على الانتصار

«ناتو»: بإمكان الدبابات الألمانية مساعدة أوكرانيا على الانتصار
«دورينا» يعود من جديد.. و«بوابة الوسط» تستعرض المواعيد الكاملة للنقل المباشر عبر «WTV»

«دورينا» يعود من جديد.. و«بوابة الوسط» تستعرض المواعيد الكاملة للنقل المباشر عبر...
كاريكاتير حليم - تزايد تعاطي المخدرات بين الشباب في ليبيا

كاريكاتير حليم - تزايد تعاطي المخدرات بين الشباب في ليبيا
مقدمة في الدراسات (النسوية) الغربية (3)

مقدمة في الدراسات (النسوية) الغربية (3)
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
فيض من الوثائق المصنفة سرية في الولايات المتحدة
فيض من الوثائق المصنفة سرية في الولايات المتحدة
تظاهرات في باكستان احتجاجا على تدنيس المصحف في السويد وهولندا
تظاهرات في باكستان احتجاجا على تدنيس المصحف في السويد وهولندا
مرجع شيعي بارز في إيران يعارض استخدام العنف لفرض الحجاب
مرجع شيعي بارز في إيران يعارض استخدام العنف لفرض الحجاب
«وداعا.. هنا لندن» إذاعة بي بي سي توقف بثها بالعربية للأبد
«وداعا.. هنا لندن» إذاعة بي بي سي توقف بثها بالعربية للأبد
المئات يشاركون في جنازة شماس قتل بالساطور داخل كنيسته بإسبانيا
المئات يشاركون في جنازة شماس قتل بالساطور داخل كنيسته بإسبانيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الجيش الروسي: ملتزمون بوقف إطلاق النار رغم هجمات كييف
الجيش الروسي: ملتزمون بوقف إطلاق النار رغم هجمات كييف...
بريطانيا.. اجتماع دولي للنظر في «جرائم حرب» محتملة في أوكرانيا
بريطانيا.. اجتماع دولي للنظر في «جرائم حرب» محتملة في ......
واشنطن تقدم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 3 مليارات دولار
واشنطن تقدم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 3 مليارات ......
مكارثي يدعو الكونغرس للتحقيق مع بايدن بقضية الوثائق السرية
مكارثي يدعو الكونغرس للتحقيق مع بايدن بقضية الوثائق السرية...
السويد: القصف الروسي على مبنى سكني في دنيبرو «جريمة حرب»
السويد: القصف الروسي على مبنى سكني في دنيبرو «جريمة حرب»...
المزيد
أميركا توقف ثلاثة أشخاص لمحاولتهم اغتيال صحفية إيرانية
أميركا توقف ثلاثة أشخاص لمحاولتهم اغتيال صحفية إيرانية...
روسيا تمهل سفير لاتفيا أسبوعين لمغادرة أراضيها
روسيا تمهل سفير لاتفيا أسبوعين لمغادرة أراضيها...
في ذكرى المحرقة.. رئيس وزراء بولندا يتّهم بوتين ببناء «معسكرات جديدة»
في ذكرى المحرقة.. رئيس وزراء بولندا يتّهم بوتين ببناء ......
المئات يشاركون في جنازة شماس قتل بالساطور داخل كنيسته بإسبانيا
المئات يشاركون في جنازة شماس قتل بالساطور داخل كنيسته ......
«وداعا.. هنا لندن» إذاعة بي بي سي توقف بثها بالعربية للأبد
«وداعا.. هنا لندن» إذاعة بي بي سي توقف بثها بالعربية للأبد...
المزيد