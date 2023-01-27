  • Alwasat News
Atwasat

مرجع شيعي بارز في إيران يعارض استخدام العنف لفرض الحجاب

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 27 يناير 2023, 05:14 مساء
مرجع شيعي بارز في إيران يعارض استخدام العنف لفرض الحجاب
العلم الإيراني في العاصمة طهران. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

رفض مرجع شيعي بارز في إيران استخدام العنف لإجبار النساء على وضع الحجاب، في موقف يأتي بينما تشهد البلاد منذ أشهر احتجاجات أشعلتها وفاة مهسا أميني.

وتوفيت أميني الإيرانية الكردية التي كانت تبلغ 22 عاماً في 16 سبتمبر في طهران، بعدما اعتقلتها شرطة الأخلاق بتهمة انتهاك قواعد اللباس الصارمة المفروضة على النساء في الجمهورية الإسلامية، وفق وكالة «فرانس برس».

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية «إرنا» مساء الخميس عن آية الله العظمى الشيخ ناصر مكارم الشيرازي قوله إنه «لا يعتبر العنف والضغط فعّالين في قضية الحجاب» . وأوضحت الوكالة أنّ المرجع البارز المعروف بمواقفه المحافظة، أدلى بهذا التصريح خلال استقباله في مدينة قمّ المقدّسة لدى الشيعة في وسط البلاد، وزير الثقافة محمد مهدي الإسماعيلي.

ونقلت «إرنا» عن الشيرازي قوله إن البعض «يربط مسألة الحجاب بأمور سياسية، معتبرين أن إزالة الحجاب ستضعف الجمهورية الإسلامية». لكنه تابع «جب أن يعلم الرئيس والوزراء أنّهم في وضع صعب. صحيح أنّ العدو يتحرك بقوّة، لكنّنا لسنا في مأزق».

وزير السياحة الإيراني والحجاب
ودعا وزير السياحة عزّت الله زرغامي الأربعاء إلى مزيد من التساهل في مسألة وضع الحجاب في الأماكن العامة. وكانت السلطة القضائية أعلنت في 10 يناير أنّها تريد التشدّد في تطبيق قانون يفرض عقوبات على كل امرأة لا تحترم قواعد الحجاب في الأماكن العامة.

وقتل المئات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، خلال الاحتجاجات. كما جرى توقيف الآلاف على هامش التحرّكات التي يعتبر مسؤولون إيرانيون جزءا كبيرا منها أعمال شغب يقف خلفها أعداء الجمهورية الإسلامية، وفق خطاب النظام الإيراني.

ويُلزم القانون في الجمهورية الإسلامية النساء، سواء كنّ إيرانيات أو أجنبيات، وضع غطاء للرأس في الأماكن العامة. وبعد اندلاع الاحتجاجات، بات يمكن في أنحاء طهران ومدن أخرى، رؤية نساء يتجوّلن بلا غطاء للرأس، من دون أن يكنّ عرضة لإجراء أو تنبيه من الشرطة. وفي الأسابيع الماضية، أغلقت السلطة القضائية عدداً من المقاهي والمطاعم، بعضها لفترة موقّتة، على خلفية عدم التزام بعض زائراتها بالحجاب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فيض من الوثائق المصنفة سرية في الولايات المتحدة

فيض من الوثائق المصنفة سرية في الولايات المتحدة
«أداني» تسجل خسائر بـ45 مليار دولار إثر اتهامات بالاحتيال

«أداني» تسجل خسائر بـ45 مليار دولار إثر اتهامات بالاحتيال
كأس السوبر السعودي: رونالدو يسقط في اختباره الكبير الأول مع النصر

كأس السوبر السعودي: رونالدو يسقط في اختباره الكبير الأول مع النصر
كأس ملك إسبانيا.. الريال يقصي جاره أتلتيكو ويعبر إلى نصف النهائي

كأس ملك إسبانيا.. الريال يقصي جاره أتلتيكو ويعبر إلى نصف النهائي
شيخ الخطاطين أبوبكر ساسي وسيرته العلمية في ضيافة «مركز المحفوظات»

شيخ الخطاطين أبوبكر ساسي وسيرته العلمية في ضيافة «مركز المحفوظات»
كويكب «بي يو 2023» مر قرب الأرض بسلام

كويكب «بي يو 2023» مر قرب الأرض بسلام
مصطفى مرعي: تركت دارنس لحفظ رصيدي وحبي للجماهير

مصطفى مرعي: تركت دارنس لحفظ رصيدي وحبي للجماهير
شاهد.. «في التسعين»: تداعيات تعليق الأندية مشاركتها في «دورينا»

شاهد.. «في التسعين»: تداعيات تعليق الأندية مشاركتها في «دورينا»
كأس الاتحاد الإنجليزي.. سيتي يستضيف أرسنال وليفربول يبحث عن ثأره أمام برايتون

كأس الاتحاد الإنجليزي.. سيتي يستضيف أرسنال وليفربول يبحث عن ثأره أمام برايتون
دولة القصر.. دولة الخيمة ودولة اللصوص

دولة القصر.. دولة الخيمة ودولة اللصوص
محمد نشنوش ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في الرياضة العربية

محمد نشنوش ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في الرياضة العربية
المشري: عقيلة عارض التوقيع على وثيقة التفاهمات.. وغيَّر موقفه بعد ضغوط

المشري: عقيلة عارض التوقيع على وثيقة التفاهمات.. وغيَّر موقفه بعد ضغوط
حكومة باشاغا تقرر الحجز الإداري على إيرادات النفط 2022 لدى المصرف الخارجي والمؤسسة العربية المصرفية

حكومة باشاغا تقرر الحجز الإداري على إيرادات النفط 2022 لدى المصرف الخارجي ...
«أدرينالين».. يستضيف «العقلية»

«أدرينالين».. يستضيف «العقلية»
«ناتو»: بإمكان الدبابات الألمانية مساعدة أوكرانيا على الانتصار

«ناتو»: بإمكان الدبابات الألمانية مساعدة أوكرانيا على الانتصار
«دورينا» يعود من جديد.. و«بوابة الوسط» تستعرض المواعيد الكاملة للنقل المباشر عبر «WTV»

«دورينا» يعود من جديد.. و«بوابة الوسط» تستعرض المواعيد الكاملة للنقل المباشر عبر...
كاريكاتير حليم - تزايد تعاطي المخدرات بين الشباب في ليبيا

كاريكاتير حليم - تزايد تعاطي المخدرات بين الشباب في ليبيا
مقدمة في الدراسات (النسوية) الغربية (3)

مقدمة في الدراسات (النسوية) الغربية (3)
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
فيض من الوثائق المصنفة سرية في الولايات المتحدة
فيض من الوثائق المصنفة سرية في الولايات المتحدة
تظاهرات في باكستان احتجاجا على تدنيس المصحف في السويد وهولندا
تظاهرات في باكستان احتجاجا على تدنيس المصحف في السويد وهولندا
مرجع شيعي بارز في إيران يعارض استخدام العنف لفرض الحجاب
مرجع شيعي بارز في إيران يعارض استخدام العنف لفرض الحجاب
«وداعا.. هنا لندن» إذاعة بي بي سي توقف بثها بالعربية للأبد
«وداعا.. هنا لندن» إذاعة بي بي سي توقف بثها بالعربية للأبد
المئات يشاركون في جنازة شماس قتل بالساطور داخل كنيسته بإسبانيا
المئات يشاركون في جنازة شماس قتل بالساطور داخل كنيسته بإسبانيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الجيش الروسي: ملتزمون بوقف إطلاق النار رغم هجمات كييف
الجيش الروسي: ملتزمون بوقف إطلاق النار رغم هجمات كييف...
بريطانيا.. اجتماع دولي للنظر في «جرائم حرب» محتملة في أوكرانيا
بريطانيا.. اجتماع دولي للنظر في «جرائم حرب» محتملة في ......
واشنطن تقدم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 3 مليارات دولار
واشنطن تقدم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 3 مليارات ......
مكارثي يدعو الكونغرس للتحقيق مع بايدن بقضية الوثائق السرية
مكارثي يدعو الكونغرس للتحقيق مع بايدن بقضية الوثائق السرية...
السويد: القصف الروسي على مبنى سكني في دنيبرو «جريمة حرب»
السويد: القصف الروسي على مبنى سكني في دنيبرو «جريمة حرب»...
المزيد
أميركا توقف ثلاثة أشخاص لمحاولتهم اغتيال صحفية إيرانية
أميركا توقف ثلاثة أشخاص لمحاولتهم اغتيال صحفية إيرانية...
روسيا تمهل سفير لاتفيا أسبوعين لمغادرة أراضيها
روسيا تمهل سفير لاتفيا أسبوعين لمغادرة أراضيها...
في ذكرى المحرقة.. رئيس وزراء بولندا يتّهم بوتين ببناء «معسكرات جديدة»
في ذكرى المحرقة.. رئيس وزراء بولندا يتّهم بوتين ببناء ......
المئات يشاركون في جنازة شماس قتل بالساطور داخل كنيسته بإسبانيا
المئات يشاركون في جنازة شماس قتل بالساطور داخل كنيسته ......
«وداعا.. هنا لندن» إذاعة بي بي سي توقف بثها بالعربية للأبد
«وداعا.. هنا لندن» إذاعة بي بي سي توقف بثها بالعربية للأبد...
المزيد