مرجع شيعي بارز في إيران يعارض استخدام العنف لفرض الحجاب

القاهرة - بوابة الوسط

رفض مرجع شيعي بارز في إيران استخدام العنف لإجبار النساء على وضع الحجاب، في موقف يأتي بينما تشهد البلاد منذ أشهر احتجاجات أشعلتها وفاة مهسا أميني.



وتوفيت أميني الإيرانية الكردية التي كانت تبلغ 22 عاماً في 16 سبتمبر في طهران، بعدما اعتقلتها شرطة الأخلاق بتهمة انتهاك قواعد اللباس الصارمة المفروضة على النساء في الجمهورية الإسلامية، وفق وكالة «فرانس برس».



ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية «إرنا» مساء الخميس عن آية الله العظمى الشيخ ناصر مكارم الشيرازي قوله إنه «لا يعتبر العنف والضغط فعّالين في قضية الحجاب» . وأوضحت الوكالة أنّ المرجع البارز المعروف بمواقفه المحافظة، أدلى بهذا التصريح خلال استقباله في مدينة قمّ المقدّسة لدى الشيعة في وسط البلاد، وزير الثقافة محمد مهدي الإسماعيلي.

ونقلت «إرنا» عن الشيرازي قوله إن البعض «يربط مسألة الحجاب بأمور سياسية، معتبرين أن إزالة الحجاب ستضعف الجمهورية الإسلامية». لكنه تابع «جب أن يعلم الرئيس والوزراء أنّهم في وضع صعب. صحيح أنّ العدو يتحرك بقوّة، لكنّنا لسنا في مأزق».

وزير السياحة الإيراني والحجاب

ودعا وزير السياحة عزّت الله زرغامي الأربعاء إلى مزيد من التساهل في مسألة وضع الحجاب في الأماكن العامة. وكانت السلطة القضائية أعلنت في 10 يناير أنّها تريد التشدّد في تطبيق قانون يفرض عقوبات على كل امرأة لا تحترم قواعد الحجاب في الأماكن العامة.

وقتل المئات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، خلال الاحتجاجات. كما جرى توقيف الآلاف على هامش التحرّكات التي يعتبر مسؤولون إيرانيون جزءا كبيرا منها أعمال شغب يقف خلفها أعداء الجمهورية الإسلامية، وفق خطاب النظام الإيراني.

ويُلزم القانون في الجمهورية الإسلامية النساء، سواء كنّ إيرانيات أو أجنبيات، وضع غطاء للرأس في الأماكن العامة. وبعد اندلاع الاحتجاجات، بات يمكن في أنحاء طهران ومدن أخرى، رؤية نساء يتجوّلن بلا غطاء للرأس، من دون أن يكنّ عرضة لإجراء أو تنبيه من الشرطة. وفي الأسابيع الماضية، أغلقت السلطة القضائية عدداً من المقاهي والمطاعم، بعضها لفترة موقّتة، على خلفية عدم التزام بعض زائراتها بالحجاب.