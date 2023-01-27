تظاهرات في باكستان احتجاجا على تدنيس المصحف في السويد وهولندا

القاهرة - بوابة الوسط

تظاهر آلاف الأشخاص في باكستان عقب صلاة الجمعة للتعبير عن غضبهم إزاء حرق وتمزيق نسختين من المصحف في السويد وهولندا.

ويعتبر التجديف والتعرّض للدين الإسلامي من القضايا التي تثير تنديدا شعبيا عارما في باكستان حيث غالبا ما يعبّر قادة البلاد عن قلقهم إزاء تنامي الإسلاموفوبيا (كراهية الإسلام) على الساحة الدولية، وفق وكالة «فرانس برس».