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بايدن يندد بـ«فوضى» الجمهوريين ويهدد باستخدام حق النقض

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 27 يناير 2023, 03:09 مساء
بايدن يندد بـ«فوضى» الجمهوريين ويهدد باستخدام حق النقض
الرئيس الأميركي جو بايدن يتحدث عن الاقتصاد في فيرجينيا، 26 يناير 2023. (أ ف ب)
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أكد الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس، بأنه سيستخدم حق النقض ضد أي تشريع جمهوري يهدد بإثارة «الفوضى» في الاقتصاد الأميركي.

وقال بايدن، في خطاب استعرض فيه رؤيته الاقتصادية في فيرجينيا، «لن أسمح بحدوث ذلك.. ليس طالما أنا هنا.. سأستخدم حق النقض ضد كل شيء»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأشار إلى أن محاولات الجمهوريين في الكونغرس، لمنع رفع سقف الدين في البلاد يهدد بتخلّف الولايات المتحدة عن سداد ديونها، ومن شأنه أن يثير حالة «فوضى» و«ألم» في أكبر قوة اقتصادية في العالم.

ووصف فكرة اقتصادية جمهورية مهمة أخرى، تقوم على استبدال ضريبة الدخل بضريبة على المبيعات نسبتها 30%، بأنها «غير معقولة تقريبا» وتتيح «لأصحاب الملايين والمليارات» تجنّب دفع الضرائب.

بايدن سيحضر مناسبتين لجمع التمويل
وحدد الخطاب الذي ركّز على تعهّد بايدن إعادة إطلاق التصنيع في الولايات المتحدة، ملامح النهج الذي ينوي الديموقراطيون اتباعه في انتخابات 2024.

ولم يعلن الرئيس البالغ 80 عاما، والذي يعد الأكبر سنا في تاريخ البلاد إن كان سيسعى للفوز بولاية ثانية، لكن يتوقع بأن يصدر قراره قريبا.

وأفاد مصدر في الحزب لـ«فرانس برس»، بأن بايدن سيحضر مناسبتين لجمع التمويل الأسبوع المقبل في نيويورك وفيلادلفيا لإقناع الداعمين الأثرياء بالتبرّع للحزب الديموقراطي قبيل الانتخابات.

التضخم يتراجع بشكل مضطرد
ويبدو أن الإطار الزمني لتعافي الاقتصاد الأميركي، من تدابير الإغلاق التي فرضت في فترة كوفيد، يصب في مصلحة بايدن، فقبل بضعة أشهر فقط، بدا بايدن في وضع ضعيف للغاية مع بلوغ التضخم أعلى معدل له منذ أربعة عقود، بينما بدا التشاؤم حيال إمكانية تجنّب الركود جليا في أوساط خبراء الاقتصاد.

لكن البيانات الأخيرة الصادرة الجمعة التي كشفت عن نمو إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 2,1%عام 2022، مع ارتفاع أقوى من المتوقع نسبته 2,9% في الفترة بين أكتوبر وديسمبر، أعطت دفعة للمسؤولين في إدارة بايدن الذين أشاروا إلى أنهم تمكنوا من إبعاد أكبر قوة اقتصادية في العالم عن طريق الخطر، كما أن التضخم يتراجع بشكل مضطرد.

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ومع ذلك، تكشف الاستطلاعات بأن شعبية بايدن لا تتجاوز 42%، ويبدو أن حتى أعضاء في حزبه الديموقراطي غير متحمسين لترشحه لولاية ثانية سيكون في سن الـ86 عاما لدى إكمالها.

لكن مع هيمنة الجمهوريين المتشددين على مجلس النواب، وتحرّك دونالد ترامب سعيا للعودة إلى السلطة في 2024، يأمل بايدن بأن يتمكن مجددا من تكرار سيناريو 2020 عندما فضّل الأميركيون رسالته الوسطية.

وللتأكيد على أوراق اعتماده اقتصاديا، أعلن بايدن عما سماها البيت الأبيض «حكومة استثمر في أميركا»، تضم وزراء التجارة والعمل والنقل والخزانة والطاقة والصحة والبيئة.

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