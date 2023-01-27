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الدنمارك تتفاوض لشراء مدافع من «إسرائيل»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 27 يناير 2023, 02:31 مساء
الدنمارك تتفاوض لشراء مدافع من «إسرائيل»
صورة لمدفع هاوتزر ذاتي الدفع قيصر في قاعدة مونت دي مارسان الجوية، جنوب غرب فرنسا، في 20 يناير 2023. (أ ف ب)
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بعد الإعلان عن تبرعها لأوكرانيا بجميع مدافع قيصر فرنسية الصنع، التي تملكها وعددها 19، أعلنت الحكومة الدنماركية أنها تتفاوض مع شركة إلبيط Elbit «الإسرائيلية» لشراء مدافع جديدة متحركة.

وأعلنت وزارة الدفاع الدنماركية، مساء الخميس، أن «وكالة المعدات العسكرية الدنماركية بدأت مفاوضات مع شركة إلبيط سيستمز، لشراء قطع مدفعية محمولة من طراز ATMOS وقاذفات صواريخ PULS في أقرب وقت ممكن»، وفق وكالة «فرانس برس».

وقالت الحكومة، إنها قد تتسلم المعدات خلال عام 2023.

وأوضحت وزارة الدفاع في بيان، أن «قاذفات الصواريخ تكمل أنظمة المدفعية الجديدة، لأنه من غير الممكن في البداية تسليم ما يكفي من قطع المدفعية بالسرعة الكافية لتلبية الاحتياجات التشغيلية الدفاعية».

فراغ كبير في القدرات الدفاعية
وطلبت الدنمارك 15 مدفعية بعيدة المدى من مجموعة نكستر الفرنسية Nexter في عام 2017، ثم أربعة أخرى في عام 2019، لكن عمليات التسليم تأخرت ولم تسلم سوى عدد قليل منها، وهي تحتاج إلى التعويض عن هذه المدافع بسرعة لضمان مساهمتها في الناتو.

- الدنمارك ستمنح أوكرانيا 19 مدفع قيصر طلبتها من فرنسا

وقال وزير الدفاع جاكوب إليمان ينسن، في البيان، إن عمليات الاستحواذ هذه «مهمة للدفاع الدنماركي وللدنمارك لتكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الناتو»، مضيفا أن التبرع بقطع مدفعية لأوكرانيا «يترك فراغًا كبيرًا في القدرات الدفاعية».

وذكرت وسائل الإعلام الدنماركية، أن مجموعة نكستر الفرنسية نصحت الدنمارك بعدم تغيير المورد، مؤكدة أنها قادرة على توفير قطع جديدة.

وقال ناطق باسم المجموعة الفرنسية للتلفزيون العام، «أثبتت مدافع قيصر جدارتها في ساحة المعركة في أوكرانيا، والجنود الدنماركيون قادرون على استخدامها، كما أنها متوافقة مع أنظمة الكمبيوتر الدفاعية الدنماركية.. لهذه الأسباب الثلاثة، سيكون من غير المناسب للوزارة أن تشتري بدلاً منها أنظمة إسرائيلية لا تلبي أيًا من هذه المعايير».

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