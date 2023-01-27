حكومة بيرو تأمر الشرطة والجيش بالتدخل لفتح طرق يغلقها المتظاهرون

القاهرة - بوابة الوسط

أمرت الحكومة البيروفية بتدخل الشرطة والجيش، في الساعات المقبلة، لفتح عشرات الطرق في أنحاء البلاد، أغلقها متظاهرون يطالبون باستقالة الرئيسة دينا بولوارتي.

وأعلنت وزارتا الداخلية والدفاع، في بيان مساء الخميس، أن «شرطة البيرو الوطنية، بدعم من القوات المسلحة، ستقوم بفتح طرق الشبكة الوطنية»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأحصت السلطات الخميس، 88 حاجزًا على طرق في ثماني من أصل 25 منطقة في البيرو، ويؤدي قطع الطرق إلى نقص في المواد الأساسية والمحروقات وارتفاع الأسعار، كما يعقّد الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية وتوصيل الأدوية إلى مناطق عديدة في البلاد، بحسب الحكومة.

وأُغلق الطريق الرئيسي المؤدي إلى منطقة الأنديز، والذي يشكل طريق استيراد المواد الغذائية الأساسي نحو العاصمة ليما، وعلقت مئات الشاحنات عليه.

حق التظاهر «لا يشمل قطع الطرق»

واعتبرت الحكومة أن مسألة إغلاق الطرق، تسببت بوفاة عشرة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال لم يتمكنوا بحسب السلطات، من الحصول في الوقت المناسب على الرعاية الدقيقة التي كانوا يحتاجونها.

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وقالت الوزارتان في بيانهما «حتى تاريخه، فقد عشرة بيروفيين حياتهم بسبب هذا الفعل غير القانوني»، مضيفتين أن حق التظاهر «لا يشمل قطع الطرق، ويمكن أيضًا أن يتغلب على الحقّ في الحياة لأشخاص يحتاجون إلى أن يُنقلوا لتلقي علاجات (...) أو يحتاجون إلى الأكسجين أو إلى أن تصل الأدوية إلى مناطقهم لكي يتمكنوا من البقاء على قيد الحياة».

وتشهد بيرو أزمة سياسية خطرة منذ الإطاحة بالرئيس السابق بيدرو كاستيو، وتوقيفه في السابع من ديسمبر الماضي، بعد اتّهامه بمحاولة انقلاب لأنه أراد حلّ البرلمان الذي كان يستعدّ لإقالته من منصبه.

وأسفرت المواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين المؤيدين لكاستيو، والمطالبين باستقالة بولوارتي وبإجراء انتخابات فورًا، عن 46 قتيلًا على الأقلّ خلال ستة أسابيع.