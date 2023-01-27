إدانة منفذ اعتداء باسم تنظيم الدولة الإسلامية في نيويورك

القاهرة - بوابة الوسط

دانت هيئة محلفين فدرالية في مانهاتن الخميس، سيف الله سايبوف الأوزبكي، الذي قتل ثمانية من راكبي الدراجات والمشاة دهسا في نيويورك عام 2017.

ووفق وكالة «فرانس برس»، دين الرجل (34 عاما)، الذي كان يحاكم منذ 9 يناير، بـ 28 تهمة بينها ثمان تتعلق بـ«القتل بهدف الانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية»، وهي تهم «يعاقب عليها بالإعدام أو السجن مدى الحياة»، حسب المدعي الفدرالي في مانهاتن.

وفي يوم عيد هالوين عام 2017، انطلق سايبوف بشاحنة بيك-آب على طول نهر هدسون جنوبي مانهاتن، ودهس عددا من الأشخاص وقتل ثمانية بينهم خمسة أرجنتينيين وبلجيكية.

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وأسفر الهجوم عن حصيلة هي الأكثر دموية في نيويورك بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001، ووقع بعد أكثر من عام على هجوم نيس جنوبي فرنسا، عندما صدم تونسي (31 عاما) بشاحنته حشدا كان يشاهد عرض الألعاب النارية في 14 يوليو، مخلفا 86 قتيلا وأكثر من 400 جريح.

«أشخاص كثر في الشوارع»

ومحاكمة سايبوف هي الأولى على المستوى الفدرالي في فترة ولاية الرئيس جو بايدن.

وبحسب الادعاء في مانهاتن، ستبدأ المناقشات لتحديد الحكم في 6 فبراير، أمام هيئة المحلفين نفسها المؤلفة من اثني عشر شخصا، سيتعين عليهم أن يتحدثوا بالإجماع إذا كانوا يريدون إنزال عقوبة الإعدام بسايبوف.

ولم يتحدث سايبوف عن الوقائع أثناء المحاكمة، التي روى خلالها أقارب الضحايا والمصابين قصتهم.

وقال ألكساندر لي، وهو أحد وكلاء النيابة، إن المتهم اختار نيويورك لأنه «كان يعلم أنه سيكون هناك أشخاص كثر في الشوارع»، واصفا سايبوف الذي وصل إلى الولايات المتحدة في 2010 بأنه كان يستعد منذ العام 2016 «ليصبح جنديا في تنظيم الدولة الإسلامية».

لكن ديفيد باتون، أحد محامي سايبوف، ذكر أن الأخير لم يسع للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية بعد الجرائم التي ارتكبها بل كان يتوقع أن يموت، وقال إن هذا الرجل المتزوج والأب لثلاثة أطفال قد نحا نحو التطرف عبر الإنترنت.