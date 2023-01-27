  • Alwasat News
Atwasat

إدانة منفذ اعتداء باسم تنظيم الدولة الإسلامية في نيويورك

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 27 يناير 2023, 09:57 صباحا
إدانة منفذ اعتداء باسم تنظيم الدولة الإسلامية في نيويورك
سيف الله سايبوف في صورة تعود إلى الحادي والثلاثين من أكتوبر 2017, (أ ف ب)
alwasat radio

دانت هيئة محلفين فدرالية في مانهاتن الخميس، سيف الله سايبوف الأوزبكي، الذي قتل ثمانية من راكبي الدراجات والمشاة دهسا في نيويورك عام 2017.

ووفق وكالة «فرانس برس»، دين الرجل (34 عاما)، الذي كان يحاكم منذ 9 يناير، بـ 28 تهمة بينها ثمان تتعلق بـ«القتل بهدف الانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية»، وهي تهم «يعاقب عليها بالإعدام أو السجن مدى الحياة»، حسب المدعي الفدرالي في مانهاتن.

وفي يوم عيد هالوين عام 2017، انطلق سايبوف بشاحنة بيك-آب على طول نهر هدسون جنوبي مانهاتن، ودهس عددا من الأشخاص وقتل ثمانية بينهم خمسة أرجنتينيين وبلجيكية.

مطلق النار في مترو نيويورك يقر بذنبه بتهم الإرهاب

وأسفر الهجوم عن حصيلة هي الأكثر دموية في نيويورك بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001، ووقع بعد أكثر من عام على هجوم نيس جنوبي فرنسا، عندما صدم تونسي (31 عاما) بشاحنته حشدا كان يشاهد عرض الألعاب النارية في 14 يوليو، مخلفا 86 قتيلا وأكثر من 400 جريح.

«أشخاص كثر في الشوارع»
ومحاكمة سايبوف هي الأولى على المستوى الفدرالي في فترة ولاية الرئيس جو بايدن.

وبحسب الادعاء في مانهاتن، ستبدأ المناقشات لتحديد الحكم في 6 فبراير، أمام هيئة المحلفين نفسها المؤلفة من اثني عشر شخصا، سيتعين عليهم أن يتحدثوا بالإجماع إذا كانوا يريدون إنزال عقوبة الإعدام بسايبوف.

ولم يتحدث سايبوف عن الوقائع أثناء المحاكمة، التي روى خلالها أقارب الضحايا والمصابين قصتهم.

وقال ألكساندر لي، وهو أحد وكلاء النيابة، إن المتهم اختار نيويورك لأنه «كان يعلم أنه سيكون هناك أشخاص كثر في الشوارع»، واصفا سايبوف الذي وصل إلى الولايات المتحدة في 2010 بأنه كان يستعد منذ العام 2016 «ليصبح جنديا في تنظيم الدولة الإسلامية».

لكن ديفيد باتون، أحد محامي سايبوف، ذكر أن الأخير لم يسع للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية بعد الجرائم التي ارتكبها بل كان يتوقع أن يموت، وقال إن هذا الرجل المتزوج والأب لثلاثة أطفال قد نحا نحو التطرف عبر الإنترنت.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مصطفى مرعي: تركت دارنس لحفظ رصيدي وحبي للجماهير

مصطفى مرعي: تركت دارنس لحفظ رصيدي وحبي للجماهير
كأس الاتحاد الإنجليزي.. سيتي يستضيف أرسنال وليفربول يبحث عن ثأره أمام برايتون

كأس الاتحاد الإنجليزي.. سيتي يستضيف أرسنال وليفربول يبحث عن ثأره أمام برايتون
محمد نشنوش ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في الرياضة العربية

محمد نشنوش ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في الرياضة العربية
المشري: عقيلة عارض التوقيع على وثيقة التفاهمات.. وغيَّر موقفه بعد ضغوط

المشري: عقيلة عارض التوقيع على وثيقة التفاهمات.. وغيَّر موقفه بعد ضغوط
حكومة باشاغا تقرر الحجز الإداري على إيرادات النفط 2022 لدى المصرف الخارجي والمؤسسة العربية المصرفية

حكومة باشاغا تقرر الحجز الإداري على إيرادات النفط 2022 لدى المصرف الخارجي ...
«أدرينالين».. يستضيف «العقلية»

«أدرينالين».. يستضيف «العقلية»
«ناتو»: بإمكان الدبابات الألمانية مساعدة أوكرانيا على الانتصار

«ناتو»: بإمكان الدبابات الألمانية مساعدة أوكرانيا على الانتصار
«دورينا» يعود من جديد.. و«بوابة الوسط» تستعرض المواعيد الكاملة للنقل المباشر عبر «WTV»

«دورينا» يعود من جديد.. و«بوابة الوسط» تستعرض المواعيد الكاملة للنقل المباشر عبر...
كاريكاتير حليم - تزايد تعاطي المخدرات بين الشباب في ليبيا

كاريكاتير حليم - تزايد تعاطي المخدرات بين الشباب في ليبيا
شاهد في «وسط الخبر»: هل يوافق حفتر على تشكيل حكومة مع الدبيبة؟

شاهد في «وسط الخبر»: هل يوافق حفتر على تشكيل حكومة مع الدبيبة؟
بن قدارة: 36 مليار دينار فاتورة استيراد ليبيا من المحروقات

بن قدارة: 36 مليار دينار فاتورة استيراد ليبيا من المحروقات
بحجة جارك أخرب دارك

بحجة جارك أخرب دارك
كاريكاتير خيري - كرسي المنصب!

كاريكاتير خيري - كرسي المنصب!
ما الأسباب وراء إخفاق البعثة الأممية في ليبيا؟ معهد أميركي يجيب

ما الأسباب وراء إخفاق البعثة الأممية في ليبيا؟ معهد أميركي يجيب
رئيس الوزراء الياباني: البلاد على شفا «خلل اجتماعي» في ظل تراجع أعداد المواليد

رئيس الوزراء الياباني: البلاد على شفا «خلل اجتماعي» في ظل تراجع أعداد المواليد
مع استمرار نشاط شركته في صربيا وأوكرانيا وليبيا.. «طباخ بوتين» يرد على قرار أميركي

مع استمرار نشاط شركته في صربيا وأوكرانيا وليبيا.. «طباخ بوتين» يرد على قرار ...
أعراض تلف مستشعر السرعة وكيفية حل المشكلة

أعراض تلف مستشعر السرعة وكيفية حل المشكلة
بلدية طرابلس المركز تدعو المواطنين للمشاركة في إعداد ميزانية الإعمار

بلدية طرابلس المركز تدعو المواطنين للمشاركة في إعداد ميزانية الإعمار
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
مقتل قيادي كبير في «داعش» و10 آخرين بعملية أميركية في الصومال
مقتل قيادي كبير في «داعش» و10 آخرين بعملية أميركية في الصومال
وزيرا خارجية فرنسا وأوكرانيا يجتمعان في ملجأ بسبب الهجمات الروسية
وزيرا خارجية فرنسا وأوكرانيا يجتمعان في ملجأ بسبب الهجمات الروسية
إدانة منفذ اعتداء باسم تنظيم الدولة الإسلامية في نيويورك
إدانة منفذ اعتداء باسم تنظيم الدولة الإسلامية في نيويورك
القضاء الأميركي يوجه تهمة القتل لـ5 شرطيين بعد توقيفهم أميركيا أفريقيا بعنف
القضاء الأميركي يوجه تهمة القتل لـ5 شرطيين بعد توقيفهم أميركيا ...
قتيل في هجوم على سفارة أذربيجان في إيران
قتيل في هجوم على سفارة أذربيجان في إيران
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الجيش الروسي: ملتزمون بوقف إطلاق النار رغم هجمات كييف
الجيش الروسي: ملتزمون بوقف إطلاق النار رغم هجمات كييف...
بريطانيا.. اجتماع دولي للنظر في «جرائم حرب» محتملة في أوكرانيا
بريطانيا.. اجتماع دولي للنظر في «جرائم حرب» محتملة في ......
واشنطن تقدم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 3 مليارات دولار
واشنطن تقدم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 3 مليارات ......
مكارثي يدعو الكونغرس للتحقيق مع بايدن بقضية الوثائق السرية
مكارثي يدعو الكونغرس للتحقيق مع بايدن بقضية الوثائق السرية...
السويد: القصف الروسي على مبنى سكني في دنيبرو «جريمة حرب»
السويد: القصف الروسي على مبنى سكني في دنيبرو «جريمة حرب»...
المزيد
بوتين يتهم أوكرانيا بارتكاب جرائم ذات طابع نازي جديد
بوتين يتهم أوكرانيا بارتكاب جرائم ذات طابع نازي جديد...
أذربيجان تخلي سفارتها في طهران وتعتبر إيران مسؤولة عن الهجوم عليها
أذربيجان تخلي سفارتها في طهران وتعتبر إيران مسؤولة عن الهجوم......
حكومة بيرو تأمر الشرطة والجيش بالتدخل لفتح طرق يغلقها المتظاهرون
حكومة بيرو تأمر الشرطة والجيش بالتدخل لفتح طرق يغلقها ......
قتيل في هجوم على سفارة أذربيجان في إيران
قتيل في هجوم على سفارة أذربيجان في إيران...
القضاء الأميركي يوجه تهمة القتل لـ5 شرطيين بعد توقيفهم أميركيا أفريقيا بعنف
القضاء الأميركي يوجه تهمة القتل لـ5 شرطيين بعد توقيفهم ......
المزيد