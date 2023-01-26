كندا تعتزم إرسال 4 دبابات «ليوبارد» إلى أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت كندا، الخميس، أنها ستنضم للولايات المتحدة ودول أخرى في تزويد أوكرانيا دبابات ثقيلة لمواجهة القوات الروسية، مع أربع دبابات ليوبارد جاهزة للقتال.

وقالت وزيرة الدفاع أنيتا أناند في مؤتمر صحفي «هذه الدبابات الأربع جاهزة للقتال وسيتم إرسالها خلال الأسابيع المقبلة»، مشيرة إلى أن عدد الدبابات التي سترسلها كندا إلى كييف قد يرتفع في المستقبل.

وفي وقت سابق اليوم، اعتبر الكرملين أن قرار الدول الغربية إرسال دبابات إلى كييف يجعلها طرفا في النزاع، وذلك بعدما وافقت برلين وواشنطن على تزويد أوكرانيا بدبابات.