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لافروف يصل إريتريا في زيارة غير معلنة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 26 يناير 2023, 07:43 مساء
لافروف يصل إريتريا في زيارة غير معلنة
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي في بريتوريا في 23 يناير 2023 (أ ف ب)
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وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى إريتريا، الخميس، في زيارة غير معلنة تستمر يومًا واحدًا، وفق أسمرة، وذلك في إطار جولة أفريقية تهدف إلى حشد الدعم لموسكو، حسب وكالة «فرانس برس».

وسيلتقي لافروف الذي يقوم بجولته الثانية في أفريقيا خلال ستة أشهر، الرئيس إيساياس أفورقي لمناقشة «تعزيز العلاقات الثنائية إضافة إلى التنمية الإقليمية ذات الاهتمام بالنسبة للبلدين»، وفق وزارة الإعلام في أسمرة.

ويتوقع أن يعقد لافروف مع نظيره الإريتري عثمان صالح مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا في وقت لاحق الخميس، بحسب بيان للوزارة.

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الحضور الروسي في إريتريا
وإريتريا، إحدى أكثر الدول عزلة في العالم، كانت واحدة من خمس دول صوتت برفض قرار للأمم المتحدة في مارس 2022 يدين الغزو الروسي لأوكرانيا.

وجولة لافروف في أفريقيا التي أصبحت ساحة جديدة للصراع الدبلوماسي منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، قادته حتى اليوم إلى كل من أنغولا وإسواتيني وجنوب أفريقيا. ويحكم أفورقي إريتريا بقبضة حديدية منذ استقلالها عن إثيوبيا في 1993.

والجيش الإريتري متّهم بارتكاب انتهاكات عدة بحق المدنيين خلال الحرب الوحشية التي استمرت عامين في منطقة تيغراي بأقصى الشمال الإثيوبي. غير أن القوات الإريترية بدأت الانسحاب من قرى في تيغراي نهاية الأسبوع الماضي، بحسب ما تقول الحكومتان الأميركية والإثيوبية.

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