واشنطن تأسف لقرار فلسطين وقف التنسيق الأمني مع تل أبيب

القاهرة - بوابة الوسط

أعربت الولايات المتحدة عن «أسفها» لقرار السلطة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع «إسرائيل»، بعد مقتل تسعة فلسطينيين على الأقل عقب اقتحام قوت الاحتلال الإسرائيلية لمخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت كبيرة الدبلوماسيين الأميركيين لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، اليوم الخميس: «لا نعتقد أن هذه هي الخطوة الصحيحة التي يجب اتخاذها في هذه اللحظة».

وأضافت «نعتقد أنّه من المهم جداً أن يبقي الطرفان على التنسيق الأمني، وإذا كان هناك من أمر، فيتعيّن تعزيز التنسيق الأمني بينهما»، حسبما نقلت عنها وكالة «فرانس برس».

وقتل تسعة فلسطينيين نتيجة نيران الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان أن الجيش الإسرائيلي قتل الفلسطينيين التسعة وبينهم امرأة مسنّة، وأصاب آخرين بجروح خطيرة، خلال اقتحام لمخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.