وفاة 8 أشخاص بينهم 6 بحارة صينيين في غرق سفينة شحن قرب اليابان

القاهرة - بوابة الوسط

قضى ثمانية أشخاص بينهم ستة بحّارة صينيين جراء غرق سفينة شحن قبالة سواحل اليابان، وفق حصيلة جديدة أعلنها التلفزيون الرسمي الصيني الخميس.

وقال القنصل العام للصين في مدينة فوكووكا في جنوب اليابان للتلفزيون الصيني «تأكدت وفاة ثمانية أشخاص، بينهم ستة صينيين»، حسب وكالة «فرانس برس».