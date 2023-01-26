منها العراق.. اجتماع أوروبي لبحث إعادة مهاجرين إلى دولهم

القاهرة - بوابة الوسط

يجتمع وزراء الهجرة في الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، لمناقشة قيود التأشيرات وتحسين التنسيق داخل الكتلة حتى يتمكنوا من إعادة مزيد المهاجرين غير الشرعيين، الذين لا يحق لهم اللجوء في أوروبا، إلى بلدانهم الأصلية بما في ذلك العراق.

وبعد ثلاث سنوات من موافقة الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة على تقييد تأشيرات الدخول للدول التي يُعتقد أنها لا تتعاون في استعادة مواطنيها، جرت معاقبة غامبيا رسميًا فقط، حسب وكالة «رويترز».

واقترحت المفوضية الأوروبية التنفيذية في الاتحاد الأوروبي خطوات مماثلة فيما يتعلق بالعراق والسنغال وبنغلاديش، رغم أن اثنين من مسؤولي الاتحاد الأوروبي قالا إن التعاون مع دكار بشأن عودة الأشخاص تحسن.

نظام أوروبي لإعادة المهاجرين

ووصل نحو 160 ألف شخص عبر البحر الأبيض المتوسط ​​إلى أوروبا في العام 2022، وفقًا لبيانات الأمم المتحدة ، كما سجل نحو ثمانية ملايين لاجئ أوكراني في جميع أنحاء أوروبا.

ويجتمع الوزراء قبل أسبوعين من اجتماع زعماء الاتحاد الأوروبي الـ27 في بروكسل لمناقشة الهجرة، ومن المتوقع أيضا أن يدعوا لإرسال مزيد الأشخاص بعيدًا.

وجاء في مسودة بيان مشترك اطلعت عليه «رويترز» أيضا «هناك حاجة لاتخاذ إجراءات سريعة لضمان عودة فعالة من الاتحاد الأوروبي إلى دول المنشأ باستخدام جميع سياسات الاتحاد الأوروبي ذات الصلة كوسيلة ضغط».