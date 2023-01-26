ترامب: «فيسبوك» خسر مليارات الدولارات منذ حظري

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الأربعاء، أنه لا ينبغي منع أي رئيس مجددًا من النشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك في معرض رده على إعلان شركة «ميتا» رفع الحظر المفروض عليه في «فيسبوك» و«انستغرام» لمدة عامين.



وقال ترامب على موقعه «تروث سوشال» إن «فيسبوك الذي خسر مليارات الدولارات من قيمته منذ حظر رئيسكم المفضل، الذي هو أنا، أعلن للتو أنه سيعيد تفعيل حسابي». وأضاف «شيء من هذا القبيل لا يجب أن يحصل مجددا لرئيس خلال ولايته، أو أي شخص آخر لا يستحق العقاب»، حسب ما أوردت وكالة «فرانس برس».



وفي وقت سابق اليوم، أعلنت شركة «ميتا» العملاقة للتواصل الاجتماعي أنها ستعيد قريبًا تفعيل حسابي الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على «فيسبوك» و«انستغرام» وفق قواعد حماية جديدة، بعد عامين من حظره في أعقاب اعتداء أنصاره عام 2021 على مبنى الكابيتول.



وقال بيان صادر عن نيك كليغ رئيس ميتا للشؤون الدولية «سنعيد تفعيل حسابي السيد ترامب على فيسبوك وانستغرام في الأسابيع المقبلة»، مضيفًا أن إعادة الحسابين ستترافق مع قواعد حماية جديدة لمنع تكرار المخالفات.