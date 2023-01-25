مقتل شخص وإصابة 4 في هجوم بسلاح أبيض على كنيسة بإسبانيا

القاهرة - بوابة الوسط

قتل مساعد كنسي وأصيب كاهن بجروح في هجوم بسلاح أبيض استهدف كنيسة في مدينة ألخيسيراس في جنوب إسبانيا، وفق ما أكد مصدر في الشرطة لوكالة «فرانس برس»، مؤكدًا توقيف رجل.

في حين أفادت وكالة «رويترز» بأنَّ رجلاً يحمل سيفًا هاجم كنيسة في جنوب إسبانيا، ما أسفر عن مقتل حارس وإصابة 4 آخرين، بمن فيهم كاهن.

وقالت وزارة الداخلية الإسبانية في بيان مقتضب «قبل الساعة الثامنة مساءً بقليل، نفذ شخص هجوماً بسلاح أبيض، فقتل شخصًا وأصاب آخرين في كنيسة سان لورنزو في ألخيسيراس، في مقاطعة قادس. وأوقف المهاجم ووضع قيد الحجز».