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مقتل شخصين وفقدان تسعة بحارة في غرق سفينة شحن قرب اليابان

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 25 يناير 2023, 10:24 مساء
مقتل شخصين وفقدان تسعة بحارة في غرق سفينة شحن قرب اليابان
خفر سواحل قرب الشواطئ اليابانية. (الإنترنت)
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أدى غرق سفينة شحن قبالة السواحل الجنوبية الغربية لليابان إلى مقتل شخصين وفقدان تسعة بحارة، وفق حصيلة جديدة موقتة أعلنت الأربعاء. 

وعثر على 13 من أصل 22 فردًا من طاقم سفينة «جين تيان» للشحن المسجّلة في هونغ كونغ، ومعظمهم في حالة غيبوبة.  وأكد أطباء وفاة اثنين منهم، بحسب ما قال مسؤول في خفر السواحل الياباني، وأضاف «ستبقى زوارقنا في المنطقة وتكمل عمليات البحث خلال الليل»، بحسب «فرانس برس».

وشارك في عمليات البحث والإنقاذ خفر السواحل الياباني والجيش وخفر السواحل الكوري الجنوبي وسفن تجارية أخرى كانت في المنطقة.

سفينة «جين تيان» للشحن تصدر نداء استغاثة 
وأصدرت سفينة «جين تيان» للشحن البالغ وزنها 6651 طنًا نداء استغاثة ليل الثلاثاء الأربعاء، في وقت كانت على بعد 110 كلم نحو غرب جزر دانجو، وهي أرخبيل صغير ناء وغير مأهول يقع في جنوب غرب اليابان.

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وبحسب خفر السواحل الياباني، فإن طاقم سفينة «جين تيان» مؤلف من 14 صينيًا وثمانية بورميين. ويأتي غرق السفينة في بحر الصين الشرقي في خضمّ موجة برد حادة تضرب شرق آسيا. وتبلغ الحرارة في الجزر الأقرب إلى مكان الحادث بالكاد ثلاث درجات مئوية.

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