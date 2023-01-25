الجيش الأوكراني: القوات الروسية «متفوقة عددياً» وتكثف قتالها في الشرق

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الجيش الأوكراني أنّ القوات الروسية «المتفوقة عددياً» في دونيتسك «تكثّف» القتال في هذه المنطقة الواقعة في شرق أوكرانيا.

وبعيد ساعات على إعلان برلين وواشنطن موافقتهما على إرسال دبابات ثقيلة متطورة إلى كييف، قالت نائبة وزير الدفاع الأوكرانية غانا ماليار عبر تطبيق تلغرام إنّ «المعارك تحتدم» في محيط باخموت التي تحاول القوات الروسية منذ أشهر السيطرة عليها وكذلك أيضاً في محيط فوغليدار، المدينة الواقعة جنوب غرب دونيتسك، بحسب «فرانس برس».

وفي سياق متصل رحّب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء بقرار نظيره الأميركي جو بايدن تزويد كييف دبّابات أبرامز الأميركية، معتبراً حصول القوات الأوكرانية على هذه الدبّابات الثقيلة المتطوّرة «خطوة مهمّة لتحقيق النصر النهائي».

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وكتب زيلينسكي في تغريدة على تويتر «شكراً لجو بايدن على قرار جديد قوي بتقديم دبّابات أبرامز لأوكرانيا. ممتنّ للأميركيين على دعمهم». وأضاف أنّ «العالم الحرّ اليوم موحّد بشكل لم يسبق له مثيل حول هدف مشترك: تحرير أوكرانيا»، بحسب «فرانس برس».

بايدن: «لا تشكّل تهديداً هجومياً لروسيا»

أكّد الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء أنّ الدبّابات الغربية التي قرّرت الولايات المتّحدة وحلفاؤها، وفي مقدّمهم ألمانيا، تزويد أوكرانيا بها للتصدّي للغزو الروسي «لا تشكّل تهديداً هجومياً لروسيا».

وقال بايدن إنّ إرسال دبابات أبرامز الأميركية وليوبارد الألمانية إلى أوكرانيا يندرج في إطار «التزام دول في جميع أنحاء العالم، بقيادة الولايات المتّحدة، مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها.. هذا الأمر لا يشكّل تهديداً هجومياً لروسيا»، بحسب «فرانس برس».

31 دبّابة أبرامز إلى أوكرانيا

وأعلن مسؤول أميركي كبير الأربعاء أنّ الولايات المتّحدة سترسل إلى أوكرانيا 31 دبّابة أبرامز، لتتعزّز بذلك ترسانة الأسلحة الغربية التي تتجمّع لدى الجيش الأوكراني تمهيداً لهجوم مضادّ يستعدّ لشنّه ضدّ القوات الروسية.

وقال المسؤول الكبير في الإدارة الأميركية للصحفيين طالباً عدم نشر اسمه إنّ «الولايات المتّحدة سترسل 31 دبابة من طراز إم1 أبرامز»، مضيفاً «سترون مئات المركبات المدرّعة - مركبات ذات قدرات استثنائية - والدبابات تصل إلى أوكرانيا، والأهم من ذلك أنّها ستصل مع أطقم مدرّبة»، بحسب «فرانس برس».